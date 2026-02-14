Slušaj vest

Kraljica Ranija od Jordana godinama je gradila svoj imidž u javnosti brižljivo vodeći računa da svako njeno novo pojavljivanje bude impresivno i kada je stajling u pitanju savršeno.

Nakon što se nedavno pojavila na otvaranja Kulturnog centra Zahra ona je osim topline i ljubav koju oseća prema deci i omladini još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najbolje obučenih žena na svetu.

Verna svom prepoznatljivom osećaju za stil, kraljica je odabrala elegantnu plavu haljinu sa diskretnim naborima na rukavima i u struku, koja je savršeno istakla njenu vitku liniju i učinila je da izgleda savršeno.

Bela dugmad dala su dozu elegancije i prefinjenosti, a kaiš u struku stavio je akcenat na nje struk, na kojem bi mogle da joj pozavide i mnogo mlađe. 

Upravo taj ton, sofisticiran, ali nenametljiv, savršeno se uklopio u duh događaja. Poseta je protekla u znaku emocija, bliskosti i lične posvećenosti, dok je kraljica obišla svaki kutak novog centra.

Po dolasku, suprugu kralja Abdulaha II dočekala je izvršna direktorka centra, Ranija Subaih, nakon čega je započeo obilazak koji se ubraja među emotivnije trenutke kraljičinih javnih pojavljivanja u poslednje vreme. Tom prilikom predstavljene su joj sve aktivnosti i uloga koje ova organizacija ima u zajednici.

Fotografije sa događaja prikazuju Raniju kao toplu, nasmejanu i naročito pažljivu prema najmlađima. Okružena devojčicama obučenim kao balerine i uz spontane gestove bliskosti, jordanska kraljica još jednom je pokazala svoju najhumaniju stranu, onu koja ju je poslednjih godina učinila simbolom solidarnosti i društvene odgovornosti.

(Kurir.rs/Glossy)

Ne propustitePop kulturaZa susret sa Anom Vintur čuvala je smelo izdanje: Kraljica Ranija od Jordana u svili od glave do pete
kraljica Ranija
Pop kulturaKraljica Ranija zasenila i Melaniju Tramp: Modna ikona u haljini o kojoj će se dugo pričati
profimedia-0985444709.jpg
Pop kulturaI oni su "samo ljudi": Ovaj potez jordanske kraljevske porodice niko nije očekivao
profimedia-1015482921.jpg
Pop kulturaNajlepša kraljica na svetu doletela u Veneciju na svadbu milijardera: Sve oduševila skromnošću (FOTO)
kraljica ranija profimedia-1015482848.jpg

 VIDEO: Kako funkcioniše nasledstvo u Srbiji: 

Kako funkcioniše nasledstvo u Srbiji, a kako se sa ovim problemom nosi britanska kraljevska porodica? Izvor: Kurir televizija