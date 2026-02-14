Slušaj vest

Kraljica Ranija od Jordana godinama je gradila svoj imidž u javnosti brižljivo vodeći računa da svako njeno novo pojavljivanje bude impresivno i kada je stajling u pitanju savršeno.

Nakon što se nedavno pojavila na otvaranja Kulturnog centra Zahra ona je osim topline i ljubav koju oseća prema deci i omladini još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najbolje obučenih žena na svetu.

Verna svom prepoznatljivom osećaju za stil, kraljica je odabrala elegantnu plavu haljinu sa diskretnim naborima na rukavima i u struku, koja je savršeno istakla njenu vitku liniju i učinila je da izgleda savršeno.

Bela dugmad dala su dozu elegancije i prefinjenosti, a kaiš u struku stavio je akcenat na nje struk, na kojem bi mogle da joj pozavide i mnogo mlađe.

Upravo taj ton, sofisticiran, ali nenametljiv, savršeno se uklopio u duh događaja. Poseta je protekla u znaku emocija, bliskosti i lične posvećenosti, dok je kraljica obišla svaki kutak novog centra.

Po dolasku, suprugu kralja Abdulaha II dočekala je izvršna direktorka centra, Ranija Subaih, nakon čega je započeo obilazak koji se ubraja među emotivnije trenutke kraljičinih javnih pojavljivanja u poslednje vreme. Tom prilikom predstavljene su joj sve aktivnosti i uloga koje ova organizacija ima u zajednici.

Fotografije sa događaja prikazuju Raniju kao toplu, nasmejanu i naročito pažljivu prema najmlađima. Okružena devojčicama obučenim kao balerine i uz spontane gestove bliskosti, jordanska kraljica još jednom je pokazala svoju najhumaniju stranu, onu koja ju je poslednjih godina učinila simbolom solidarnosti i društvene odgovornosti.

