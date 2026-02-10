Bed Bani i Kendal Džener se ljube na Drejkovom koncertu

Slušaj vest

Bed Bani, zvezda emisije na poluvremenu Superboula i jedan od najpopularnijih muzičara današnjice, navodno je ponovo samac nakon konačnog raskida sa Kendal Džener 2024. godine. Iako je često u centru pažnje, pevač čije je pravo ime Benito Antonio Martinez Okasio poznat je po tome što svoj privatni život drži strogo privatnim.

Pogledajte u galeriji fotografije sa Superboula:

1/12 Vidi galeriju Nastup Bed Banija na Superboulu Foto: Kindell Buchanan / PA Images / Profimedia, Kindell Buchanan, PA Images / Alamy / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

„Ljudi ne znaju kako se osećate, kako živite, ne znaju ništa – i zaista ne želim da znaju“, rekao je Bed Bani u intervjuu za Vaniti fer u oktobru 2023. Takođe je dodao da ne oseća potrebu da objašnjava svoj emotivni život javnosti jer „nikome ne duguje“.

Uprkos ovoj diskreciji, njegov ljubavni život godinama intrigira fanove i medije. Ovo je kompletna istorija njegovih poznatih veza.

Karliz De La Kruz Ernandez – prva velika ljubav

Bed Bani je započeo vezu sa Karliz De La Kruz Ernandez, sada advokaticom, još 2011. godine, dok su zajedno studirali na Univerzitetu u Portoriku. Navodno su čak radili u istoj lokalnoj prodavnici u gradu Aresibu, a ona je bila jedna od prvih osoba kojima je puštao novu muziku i tražio njegovo mišljenje u ranim godinama svoje karijere.

Pogledajte u galeriji fotografije fatalne Karliz:

1/5 Vidi galeriju Karliz De La Kruz Ernandez i Bed Bani su se verili 2016 godine, a sada su na sudu Foto: Printscreen/instagram/Instagram/ Charlizcha

Njihova veza je trajala godinama, a verili su se 2016. godine, ali su ubrzo raskinuli – u vreme kada je Karliz upisala pravni fakultet, a Bed Bani je potpisivao ugovor sa Rimas Entertejnmentom i započinjao svoj meteorski uspon ka svetskoj slavi.

Nakratko su se pomirili 2017. godine, ali su se ubrzo trajno rastali. Njihova veza je ponovo došla u centar pažnje 2023. godine, kada je De La Kruz podnela tužbu od 40 miliona dolara, tvrdeći da je Bed Bani koristio njenu govornu poštu, „Bed Bani, bejbi“, u pesmama „Pa Ti“ i „Dos Mil 16“ bez dozvole. Tužba je još uvek u toku.

Gabrijela Berlingeri – najduža i najstabilnija veza

Jedna od najznačajnijih veza u životu Bed Banija bila je sa Gabrijelom Berlingeri, dizajnerkom nakita, sa kojom je bio u vezi od 2017. do 2022. godine, sa povremenim prekidima.

Bed Bani i Gabrijela Berlingeri su bili u vezi od 2017. do 2022. godine Foto: GARY I ROTHSTEIN / UPI / Profimedia

U intervjuu za Roling Stoun, otkrio je da ju je sasvim slučajno upoznao u restoranu u Portoriku, dok je večerao sa porodicom. Njihova hemija je bila očigledna, a Bed Bani nije krila koliko mu je značila: „Zaista imamo posebnu energiju zajedno“, rekao je tada.

Par se često pojavljivao zajedno na crvenim tepisima, a zvanično su debitovali na dodeli Bilbord muzičkih nagrada 2021. godine. Sarađivali su i profesionalno – Gabrijela se pojavila u pesmama „El Apagón“ i „En Casita“.

Bed Bani i Gabrijela Berlingeri su bili u vezi od 2017. do 2022. godine Foto: printscreen/instagram/Instagram/gabrielaberlingeri

Iako su raskinuli 2022. godine, ostali su u dobrim odnosima. Nakon što je Bed Bani osvojio Gremi za album godine 2026. godine, Gabrijela mu je javno čestitala na uspehu, što je dodatno podgrejalo simpatije fanova.

Kendal Džener – najeksponiranija romansa

Veza sa Kendal Džener je nesumnjivo bila najmedijski najpraćenija. Prvi put su povezivani u februaru 2023. godine, kada su viđeni na dvostrukom sastanku sa Džastinom i Hejli Biber. Nekoliko meseci kasnije, paparaci su ih uhvatili kako se ljube na Drejkovom koncertu.

Pogledajte u galeriji paparaco fotografije para:

1/9 Vidi galeriju Bed Bani i Kendal Džener bili su u vezi sa prekidima od 2023. do 2024. godine Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, IMP FEATURES / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Do kraja 2023. godine usledio je prvi raskid, uz objašnjenje da su oboje prezauzeti i da veza nikada nije bila namenjena dugoročnoj vezi. Međutim, romansa je obnovljena 2024. godine – viđeni su zajedno na žurci nakon Met Gala u Majamiju, a zatim i javno na Vogue World: Paris, gde su se pojavili u odgovarajućim modnim kombinacijama.

Uprkos tome, u septembru 2024. godine, mediji su potvrdili da su Bed Bani i Kendal Džener ponovo raskinuli. Izvori tvrde da su ostali u prijateljskim odnosima, ali da veza „nije dugo trajala“.

Da li je Bed Bani sada sam?

Prema poslednjim informacijama, Bed Bani je trenutno sam i potpuno fokusiran na svoju karijeru. Kako kaže – njegova privatnost je svetinja, a svoje emocije drži podalje od očiju javnosti.

Video: Kendal Džener