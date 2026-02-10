Slušaj vest

Bed Bani, zvezda emisije na poluvremenu Superboula i jedan od najpopularnijih muzičara današnjice, navodno je ponovo samac nakon konačnog raskida sa Kendal Džener 2024. godine. Iako je često u centru pažnje, pevač čije je pravo ime Benito Antonio Martinez Okasio poznat je po tome što svoj privatni život drži strogo privatnim.

„Ljudi ne znaju kako se osećate, kako živite, ne znaju ništa – i zaista ne želim da znaju“, rekao je Bed Bani u intervjuu za Vaniti fer u oktobru 2023. Takođe je dodao da ne oseća potrebu da objašnjava svoj emotivni život javnosti jer „nikome ne duguje“.

Uprkos ovoj diskreciji, njegov ljubavni život godinama intrigira fanove i medije. Ovo je kompletna istorija njegovih poznatih veza.

Karliz De La Kruz Ernandez – prva velika ljubav

Bed Bani je započeo vezu sa Karliz De La Kruz Ernandez, sada advokaticom, još 2011. godine, dok su zajedno studirali na Univerzitetu u Portoriku. Navodno su čak radili u istoj lokalnoj prodavnici u gradu Aresibu, a ona je bila jedna od prvih osoba kojima je puštao novu muziku i tražio njegovo mišljenje u ranim godinama svoje karijere.

Njihova veza je trajala godinama, a verili su se 2016. godine, ali su ubrzo raskinuli – u vreme kada je Karliz upisala pravni fakultet, a Bed Bani je potpisivao ugovor sa Rimas Entertejnmentom i započinjao svoj meteorski uspon ka svetskoj slavi.

Nakratko su se pomirili 2017. godine, ali su se ubrzo trajno rastali. Njihova veza je ponovo došla u centar pažnje 2023. godine, kada je De La Kruz podnela tužbu od 40 miliona dolara, tvrdeći da je Bed Bani koristio njenu govornu poštu, „Bed Bani, bejbi“, u pesmama „Pa Ti“ i „Dos Mil 16“ bez dozvole. Tužba je još uvek u toku.

Gabrijela Berlingeri – najduža i najstabilnija veza

Jedna od najznačajnijih veza u životu Bed Banija bila je sa Gabrijelom Berlingeri, dizajnerkom nakita, sa kojom je bio u vezi od 2017. do 2022. godine, sa povremenim prekidima.

U intervjuu za Roling Stoun, otkrio je da ju je sasvim slučajno upoznao u restoranu u Portoriku, dok je večerao sa porodicom. Njihova hemija je bila očigledna, a Bed Bani nije krila koliko mu je značila: „Zaista imamo posebnu energiju zajedno“, rekao je tada.

Par se često pojavljivao zajedno na crvenim tepisima, a zvanično su debitovali na dodeli Bilbord muzičkih nagrada 2021. godine. Sarađivali su i profesionalno – Gabrijela se pojavila u pesmama „El Apagón“ i „En Casita“.

Iako su raskinuli 2022. godine, ostali su u dobrim odnosima. Nakon što je Bed Bani osvojio Gremi za album godine 2026. godine, Gabrijela mu je javno čestitala na uspehu, što je dodatno podgrejalo simpatije fanova.

Kendal Džener – najeksponiranija romansa

Veza sa Kendal Džener je nesumnjivo bila najmedijski najpraćenija. Prvi put su povezivani u februaru 2023. godine, kada su viđeni na dvostrukom sastanku sa Džastinom i Hejli Biber. Nekoliko meseci kasnije, paparaci su ih uhvatili kako se ljube na Drejkovom koncertu.

Pogledajte u galeriji paparaco fotografije para:

Do kraja 2023. godine usledio je prvi raskid, uz objašnjenje da su oboje prezauzeti i da veza nikada nije bila namenjena dugoročnoj vezi. Međutim, romansa je obnovljena 2024. godine – viđeni su zajedno na žurci nakon Met Gala u Majamiju, a zatim i javno na Vogue World: Paris, gde su se pojavili u odgovarajućim modnim kombinacijama.

Uprkos tome, u septembru 2024. godine, mediji su potvrdili da su Bed Bani i Kendal Džener ponovo raskinuli. Izvori tvrde da su ostali u prijateljskim odnosima, ali da veza „nije dugo trajala“.

Da li je Bed Bani sada sam?

Prema poslednjim informacijama, Bed Bani je trenutno sam i potpuno fokusiran na svoju karijeru. Kako kaže – njegova privatnost je svetinja, a svoje emocije drži podalje od očiju javnosti.

