Margo Robi se prisetila saveta jednog kolege koji je bio iznenađujuće uvredljiv.

Australijska glumica i producentkinja je u živahnom video-intervjuu sa muzičarkom Čarli XCX za Complex odgovorila na pitanje o najgorem poklonu koji je ikada dobila.

„Veoma, veoma rano u mojoj karijeri, jedan glumac sa kojim sam radila mi je poklonio knjigu 'Why French Women Don't Get Fat' (srp. ,,Zašto se Francuskinje ne goje"), a to je u suštini bila knjiga koja ti govori da jedeš manje“, rekla je Robijeva (35). Ovaj vodič za stil života autorke Mirel Gilijano je objavljen 2007. godine.

Glumica je dodala da je njena reakcija u tom trenutku bila jednostavna: „Pomislila sam: ‘Ma, j*** se, druže.’“

Glumac o kome je reč, čije ime nije navedeno, poklonio joj je tu knjigu „još davno, baš na početku“, nastavila je zvezda. „Nemam pojma gde bi on danas uopšte bio.“

Okrenuvši se ka kameri, Čarli je dobacila: „Tvoja karijera je gotova, dušo.“

Margo i Čarli

„U suštini mi je dao knjigu da mi stavi do znanja da bi trebalo da smršam“, rekla je glumica. „Bila sam u fazonu: ‘Vau.’“

Glumica se pojavljuje u glavnoj ulozi u filmu ,,Wuthering Heights" (srp. ,,Orkanski visovi"), adaptaciju klasičnog romana Emili Bronte u režiji i po scenariju Emerald Fenel. Originalnu muziku za novi film potpisuje Čarli (33).

Bizarno

„Jednom sam dobila malu teglicu sa pepelom majke jednog mog fana“, ispričala je britanska pop zvezda o najgorem poklonu koji je ikada dobila.

„Bila je to teglica okačena na ogrlicu. Jednostavno nisam baš znala šta da radim s tim… Ne znam ni gde je sada.“

Zavodnici

Njih dve su takođe otkrile svoje izbore za najveće holivudske zavodnike svih vremena — Čarli je izabrala Džeka Nikolsona, dok se Margo odlučila za pokojnog Montgomerija Klifta.

(Kurir.rs/Najžena)

