Indijska influenserka Činu Papu preminula je u 24. godini, a prema navodima lokalnih vlasti, reč je o samoubistvu.

Popularna kreatorka sadržaja pronađena je mrtva u svom stanu u Aduru, selu u indijskoj saveznoj državi Kerala, nakon što su zabrinute komšije obavestile nadležne službe.

Njeno telo prebačeno je u lokalnu bolnicu, gde su lekari mogli samo da konstatuju smrt. Slučaj je registrovan kao neprirodna smrt, a policija je pokrenula istragu.

Razvod i tiha borba

Činu Papu se, prema pisanju lokalnih medija, razvela od supruga samo mesec dana pre smrti, nakon čega se preselila u iznajmljenu kuću zajedno sa svojim četvorogodišnjim sinom.

U razgovoru za Onmanoramu, njen otac je rekao da je njegova ćerka bila duboko potresena razvodom, ali da je svesno pokušavala da to ne pokazuje.

Čina Papu Foto: Instagram/ChinaPapu

„Sve je držala u sebi i retko je delila svoje probleme sa nama“, rekao je on.

Dodao je i da je često sama putovala kako bi snimala sadržaj za društvene mreže, dok je njen sin ostajao na njegovoj brizi.

Zvezda Instagrama iz ruralne Indije

Papu je na Instagramu imala oko 200.000 pratilaca, gde je bila poznata po video-snimcima iz seoskog života, lokalnih pijaca i tradicionalne kuhinje.

Njena poslednja objava bila je snimak sa lokalne pijace, koji je postavila 3. februara, samo nekoliko dana pre smrti.

Vest o njenom odlasku potresla je njene pratioce, koji su u komentarima ostavljali poruke tuge i oproštaja.

„Ona koja nas je činila srećnima, a nikada nije pokazivala tugu u sebi“, napisao je jedan fan.

„Ovo nasmejano lice više ne postoji. Saučešće porodici“, stoji u drugom komentaru.

Iza sebe je ostavila sina i porodicu

Papu iza sebe je ostavila četvorogodišnjeg sina, roditelje, starijeg i mlađeg brata.

Njena smrt još jednom je otvorila pitanja o pritisku, usamljenosti i mentalnom zdravlju, čak i kod onih koji spolja deluju srećno i ispunjeno.

Još jedna tragedija među influenserima

Smrt Činu Papu dolazi samo nekoliko dana nakon što je objavljeno da je kolumbijski influenser Angel Montoja preminuo u 30. godini, nakon što je pokušao opasan trik tokom lajv-strima.

Montoja je snimljen kako skače sa mosta u reku Kauka, obraćajući se gledaocima rečima „vidimo se kasnije“, pre nego što je skočio.

Nakon pada u vodu pokušao je da dopliva do obale, ali ga je snažna rečna struja odnela. Njegovo telo pronađeno je tri dana kasnije, 30. januara.

Spasilačke ekipe su brzo reagovale, ali su akciju otežali visok vodostaj i obilne kiše u tom području.