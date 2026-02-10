Slušaj vest

Australijska spisateljica erotskih romana Loren Ešli Mastrosa (34), koja je pisala pod pseudonimom Tori Vuds, proglašena je krivom za krivična dela u vezi sa materijalom o zlostavljanju dece, nakon što je sud zaključio da njen roman seksualno objektivizuje decu.

Presudu je u utorak izrekla sudija Bri Čišolm u lokalnom sudu u Blektaunu, u zapadnom Sidneju, ocenivši da knjiga poziva čitaoce da zamišljaju seksualne radnje koje uključuju dete.

Knjiga „Daddy’s Little Toy“ prešla granicu

Sporni roman pod nazivom „Daddy’s Little Toy“, objavljen u onlajn pretprodaji u martu, ima 210 strana i prati lik Lusi, 18-godišnje devojke koja se upušta u uloge deteta sa starijim muškarcem Arturom, najboljim prijateljem njenog oca.

Sudija Čišolm je navela da knjiga, uprkos formalnim navodima o uzrastu lika, jasno implicira da je reč o detetu.

„Optužena je napisala knjigu koja seksualno objektivizuje decu. Čitalac ostaje sa opisima koji u svesti stvaraju vizuelnu sliku odraslog muškarca koji učestvuje u seksualnoj aktivnosti sa malim detetom“, rekla je sudija.

Dodala je da je pročitala roman u celosti i odbacila tvrdnje odbrane da lik nije predstavljen kao dete.

Dete kao centralni predmet seksualizacije

Sud je utvrdio da autorka namerno oblikuje lik Lusi kao vrlo malo dete, i da su upravo seksualizacija deteta i infantilizacija centralna tema knjige.

Ilustrovana naslovnica u pastelno roze boji, sa dečjim kockama azbuke koje formiraju naslov, dodatno je doprinela tom utisku, navela je sudija.

U romanu je Lusi prikazana kako osoba koja mora da se kupa uz pomoć, nosi pelene, igra se dečjim igračkama,koristi dečji govor.

„Važno je da se ovakvi opisi i jezik koriste upravo u delovima knjige u kojima se odvija seksualna aktivnost“, naglasila je sudija, dodajući da se isti obrasci ponavljaju iznova i iznova.

„Nesumnjivo uvredljivo“ za razumnog čitaoca

Sud je zaključio da roman poziva čitaoca da zamišlja upravo ono ponašanje koje zakoni o materijalima zlostavljanja dece nastoje da zabrane, te da bi ga razuman čitalac smatrao „nesumnjivo uvredljivim“.

Mastrosa je presudu saslušala sedeći pored supruga u punoj sudnici, bez vidljive reakcije, dok su delovi knjige čitani naglas. Kako prenosi The Guardian, povremeno je zatvarala oči.

Odbrana odbijena, policija reagovala nakon prijave

Tokom suđenja, njena advokatica Margaret Kunin SC tvrdila je da se radi o zakonitom role-playu između odraslih osoba koje pristaju na odnos, te je dovela u pitanje da li knjiga dostiže zakonski prag za materijal o zlostavljanju dece. Sud je te argumente odbacio.

Policija se uključila u slučaj nakon prijave Crime Stoppersu. Tokom pretresa njenog doma u zapadnom Sidneju, pronađeno je 16 štampanih primeraka knjige, dok su digitalne verzije prethodno poslate čitaocima u okviru promocije.

Tori Vuds Foto: Instagram @toriwoods_author

Javna osuda i profesionalne posledice

Slučaj je izazvao snažnu reakciju javnosti, naročito nakon tvrdnji čitalaca da knjiga prikazuje seksualno interesovanje muškarca za devojčicu još od njenog ranog detinjstva.

Mastrosa je ranije tvrdila da je reč o „velikom nesporazumu“ i negirala da knjiga promoviše ili podstiče seksualno zlostavljanje dece, ali su te izjave date pre njenog hapšenja.

Njen tadašnji poslodavac, humanitarna organizacija BaptistCare, potvrdio je da je suspendovana tokom interne istrage, ističući da se etičko ponašanje shvata krajnje ozbiljno.

Knjiga je u međuvremenu uklonjena sa velikih onlajn platformi, a dizajner naslovnice javno je prekinuo saradnju sa autorkom, navodeći da nije bio upoznat sa sadržajem romana.

Presuda i naredni koraci

Loren Ešli Mastrosa proglašena je krivom za posedovanje, distribuciju i proizvodnju materijala o zlostavljanju dece. Prema zakonima savezne države Novi Južni Vels, pisani materijal može biti klasifikovan kao takav čak i ako autor tvrdi da je lik punoletan, ukoliko je implicitno predstavljen kao dete – standard koji je širi nego u nekim drugim jurisdikcijama. Ona se i dalje nalazi na slobodi uz kauciju, a izricanje kazne zakazano je za 28. april.