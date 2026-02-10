Slušaj vest

Okolnosti smrti britanske kraljice lepote Eleiše Skiner, koja je imala samo 21 godinu, objavljene su skoro mesec dana nakon njene tragične nesreće.

Studentkinja univerziteta, koja je 2022. godine ponela titulu Miss Faveršam, preminula je 8. januara, što je tada saopštio Faversham Carnival Club, izražavajući „duboko žaljenje i tugu“ i navodeći da je do smrti došlo „nakon tragične nesreće“.

Nesreća prilikom parkiranja: automobil je prignječio uz zid

Prema dokumentima istrage Kancelarije pogrebnog preduzeća Bakingemšira, do kojih je došao PEOPLE, Eleiša je raspakivala stvari iz automobila kada je vozilo iznenada krenulo i prignječilo je uz zid.

Uspela je da pozove hitne službe, ali je ubrzo nakon toga izgubila svest. Njeni cimeri su čuli njenu borbu i odmah pozvali dodatnu pomoć.

Ešli Skiner Foto: go found me

Po dolasku medicinskog osoblja, Eleiša je hitno prevezena u bolnicu u Oksfordu, gde je preminula tri dana kasnije, navedeno je u početnom izveštaju sa saslušanja 16. januara.

Kao zvaničan medicinski uzrok smrti navedena je povreda mozga usled gušenja izazvanog traumatskom kompresijom. Saopšteno je da će se istraga o njenoj smrti nastaviti 23. juna.

Roditelji pokrenuli humanitarnu akciju

Ubrzo nakon tragedije, Eleišini roditelji, Najdžel i Kler Skiner, pokrenuli su GoFundMe kampanju kako bi prikupili sredstva za Thames Valley Air Ambulance.

Akcija je već prikupila skoro 95 odsto od ciljanih 7.500 funti (oko 10.200 dolara).

„Zahvaljujući neverovatnoj reakciji hitnih službi, mogli smo da provedemo njene poslednje dane sa njom. Lekar iz vazdušne hitne pomoći bio je izuzetan“, stoji u opisu kampanje.

„Želimo da u Eleišino ime podržimo ovu organizaciju, kako bi mogli da nastave svoj neverovatan rad.“

Iako roditelji nisu želeli dodatno da komentarišu detalje nesreće, ranije su za PEOPLE dali potresnu izjavu.

„Slomljenih srca delimo vest o razarajućem gubitku naše prelepe ćerke“, započeli su Najdžel i Kler.

„Ona je bila ljubazna, nesebična i strastvena mlada žena koja je uvek stavljala druge ispred sebe. Imala je srce od zlata i osmeh koji je mogao da obasja svaku prostoriju.“

Opisali su je kao aktivnu i avanturističku, ističući da se bavila vaterpolom i sinhronim plivanjem.