Glumac Noel Klark, poznat po ulozi Mikija Smita u seriji Doctor Who, uhapšen je zbog optužbe za pokušaj silovanja.

Pedesetogodišnji Klark takođe je zadržan pod sumnjom za seksualno zlostavljanje dodirivanjem. Žrtva tvrdi da je niz ovih dela počinjen nad njom u Londonu 2007. godine.

Dolazak u policiju i saslušanje

Glumac je stigao u policijsku stanicu Islington u severnom Londonu u 12:45, u pratnji supruge Iris i advokata. Ušli su kroz bočni ulaz.

Glumac je formalno uhapšen i saslušan od strane detektiva Centralnog odeljenja za specijalna krivična dela Metropolitan policije. Takođe je ponovo saslušan po optužbi za voajerizam, zbog koje je prethodno uhapšen u septembru 2025. godine. Tokom prethodnog pretresa njegovog stana u Kensingtonu, zapadni London, policija je provela više od pet sati pretražujući prostor, koristeći psa obučenog za pronalaženje digitalnih uređaja i SIM kartica. Oduzeti su laptopovi i elektronska oprema.

Noel Klark Foto: W8Media / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Klark, koji je otac četvoro dece, bio je zadržan nešto više od dva sata pre nego što je pušten uz kauciju, dok istraga i dalje traje.

Pozadina finansijskih problema i prethodnih sporova

Noel je bankrotirao u decembru 2025., nakon što je izgubio sudski spor u vezi sa tvrdnjama o seksualnom uznemiravanju protiv The Guardian novina, sa troškovima koji su premašili 6 miliona funti.

On i dalje negira krivicu i ranije je izjavio:

„Gotovo pet godina borim se protiv moćnog medijskog servisa i njegovih pravnih timova zbog netačnog i štetnog izveštavanja. Nikada nisam tvrdio da sam savršen, ali nisam osoba opisana u tim člancima.“

Supruga mu je tokom sudskog postupka dala izjavu u njegovu odbranu, tvrdeći da su optužitelji lagali i namerno fabrikovali tvrdnje o seksualnom zlostavljanju.

Noel Klark Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Karijera Noela Klarka

Stekao je slavu kroz seriju Doctor Who (2005–2010), a pojavljivao se i u blockbuster filmovima poput Star Trek Into Darkness.

Kasnije je prešao na pisanje i režiju, radeći filmove iz serijala hood – Kidulthood, Adulthood i Brotherhood.

2009. godine osvojio je nagradu Rising Star na BAFTA Filmskim nagradama, a 2021. dobio je priznanje Outstanding British Contribution to Cinema. Međutim, ta nagrada i članstvo u BAFTA-i su suspendovani nakon što su žene javno optužile Klarka za seksualno zlostavljanje.

(Kurir.rs/People)