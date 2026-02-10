Slušaj vest

Snimci pokazuju kako je nepoznata osoba izvukla biljke sa dvorišta i stavila ih ispred kamere, samo nekoliko sati pre nego što je 84-godišnja žena odvedena iz svog kreveta. Osoba je bila maskirana skijaškom maskom, obučena u jaknu i pantalone, sa crnim rukavicama i ruksakom.

Detalji snimaka

U prvom videu, nepoznata osoba polako prilazi glavnom ulazu i prekriva kameru, dok izgleda kao da se osvrće oko sebe. Zatim se povukla i pretražila okolinu, pre nego što je izvukla biljku sa travnjaka.

U drugom klipu, biljka je stavljena ispred kamere, blokirajući pogled, dok osoba drži nešto što podseća na baterijsku lampu u ustima.

Zvaničnici navode da osoba sa snimaka trenutno nije osumnjičeni niti se smatra osobom od interesa.

Otmica i istraga

Nensi Gatri je prvi put prijavljena kao nestala 1. februara, nakon što joj se porodica nije javljala od 31. januara. Potraga za nestalom ženom u Tucsonu, Arizona, i dalje traje.

Šerif Pima okruga i FBI objavili su saopštenje i ažurirali javnost o novim dokazima.

Direktor FBI-ja, Kaš Patel, rekao je na X-u:

„Osobu sa fotografija nazivamo potencijalnim subjektom, što ne znači da je osumnjičeni ili osoba od interesa. Poslednjih osam dana FBI i Šerif Pima okruga rade sa privatnim partnerima kako bi povratili sve slike i snimke sa kuće Nensi Gatri koje su možda bile izgubljene, oštećene ili nedostupne – uključujući slučajeve uklonjenih kamera. Video je obnovljen iz preostalih podataka u sistemima.“

„Kako bismo sarađivali sa partnerima od jutros je otkrivena nova slika ranije nedostupna, koja prikazuje naoružanu osobu kako manipuliše kamerom na vratima Nensi Gatri ujutru dana njenog nestanka.“

Nakon objavljivanja fotografija, Nensina ćerka Savana objavila je poruku na Instagramu:

„Verujemo da je još uvek živa. Dovedite je kući.“