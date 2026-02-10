Slušaj vest

Glumica Danijela Vestbruk izgleda gotovo neprepoznatljivo nakon najnovijeg kruga rekonstruktivnih operacija.

52-godišnja glumica je prošla kroz više hirurških zahvata kako bi obnovila lice nakon godina borbe sa zloupotrebom droga, a poslednja operacija izvedena je u Dubaiju.

Danijela Vestbruk
Danijela Vestbruk Foto: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

  .

Kompleksna operacija lica, vrata i obrva

Nekada zanosna lepotica prošlog juna je imala operaciju nosa, nakon što joj je zavisnost od kokaina uništila nosnu pregradu. Sada je prošla kompletan lifting lica, vrata i obrva, uz rekonstrukciju usana i nosa.

Pre nego što je odvedena u operacionu salu, Danijela je viđena kako izgleda nervozno u bolničkoj haljini. Nekoliko sati kasnije, fotografisana je s bandžama oko glave i vidljivim otocima i modricama, dok je napuštala bolnicu u invalidskim kolicima, obučena u ružičastu pamučnu haljinu i papuče.

Pouzdan hirurg i društvene mreže

Operaciju je izveo Danijelin dugogodišnji hirurg, dr Parviz Sadig, koji je ranije već radio na njenim operacijama.

Na Instagramu prošlog meseca glumica je napisala:
„Ogromna zahvalnost i poštovanje mom neverovatnom hirurgu za sav njegov trud. Svakog dana rastem i sijam. Hvala ti i jedva čekam februar za sledeću operaciju.“

Prošlog leta Danijela je otkrila da planira rekonstrukciju lica nakon godina neuspešnih operacija koje su sledile posle njene borbe sa zavisnošću.

danijela-vestbruk-profimedia0772887850.jpg
Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Povratak na posao i ranija karijera

Na društvenim mrežama podelila je fotografiju iz bolničkog kreveta sa natpisom:
„Veliki dan za mene, idem na veoma dugu operaciju da obnovim lice. Posle toga mogu da se vratim na posao.“

Danijela se poslednji put pojavila na televiziji 2016. godine, u Celebrity Big Brother, gde je zauzela treće mesto.

Slavu je stekla sa samo 16 godina u seriji EastEnders igrajući kontroverznu Sam, ali je kasnije morala da napusti seriju zbog problema sa zavisnošću.

