Nekadašnji seks-simbol i jedna od najlepših glumica devedesetih, Šerilin Fen, nedavno je proslavila 61. rođendan. Iako se povukla iz javnosti, nove fotografije iz Los Anđelesa prikazuju je u potpuno drugačijem, ležernom izdanju koje je iznenadilo njene obožavaoce.

Pamtimo je kao zagonetnu i fatalnu Odri Horn, bogatu naslednicu koja je svojom lepotom, crvenim usnama i sposobnošću da jezikom zaveže peteljku trešnje opčinila generacije gledalaca kultne serije „Twin Peaks“. Glumica Šerilin Fen bila je neosporni seks-simbol ranih devedesetih, žena čije su lice i figura krasili naslovnice časopisa, a magazin People uvrstio ju je na prestižnu listu 50 najlepših ljudi na svetu.

Šerilin Fen Foto: Orion Pictures CorpCo / Everett / Profimedia

Upravo zato njene najnovije fotografije, snimljene ispred njenog doma u Los Anđelesu, izazivaju toliku pažnju. Na njima vidimo glumicu u izdanju koje je potpuna suprotnost holivudskom glamuru na koji smo navikli. U ležernoj majici, širokim pantalonama i bez trunke šminke, sa kosom nehajno podignutom u punđu, Šerilin je snimljena dok proverava poštansko sanduče. Mnogi su komentarisali da je u ovom opuštenom, svakodnevnom trenutku gotovo neprepoznatljiva, što svedoči o transformaciji koju je prošla – od ikone stila do žene koja danas uživa u privatnosti, daleko od svetla reflektora.

Šerilin Fen Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Njen put do zvezda bio je munjevit. Uloga Odri Horn u remek-delu Dejvida Linča donela joj je 1990. godine nominacije za Emi i Zlatni globus, pretvorivši je preko noći u jednu od najtraženijih glumica svoje generacije.

Šerilin Fen Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Njena tamna kosa, porcelanski ten i prodoran pogled često su upoređivani sa Elizabet Tejlor i Merilin Monro, a status ultimativne fantazije učvrstila je poziranjem za časopis Playboy iste godine. Njen lik, istovremeno naivan i opasan, postao je srce mračne misterije gradića Tvin Piks, a njena neuzvraćena ljubav prema FBI agentu Dejlu Kuperu, kog je glumio Kajl Meklahlan, jedna je od najupamćenijih priča sa malih ekrana. Fen je utelovila duh vremena, postavši simbol epohe koja je slavila kompleksne i snažne ženske likove.

Džoni Dep joj bio prva ljubav

Osim karijere, njen privatni život često je punio medijske stupce. Pre nego što je postala globalna superzvezda, njen prvi veliki ljubavni partner bio je Džoni Dep.

Upoznali su se na setu studentskog filma i bili vereni tri godine, a Fen ga i danas u intervjuima opisuje kao svoju „prvu pravu ljubav“. Ostala mu je odana i tokom njegovih kasnijih životnih oluja, javno ga podržavši tokom sudskog spora sa bivšom suprugom Amber Herd. Iako je veza sa Depom najpoznatija, kratko je bila u romansi i sa muzičkom ikonom Princem. Danas vodi miran život kao majka dvojice sinova, Majlsa i Kristijana, a njeno porodično nasleđe takođe je impresivno – majka joj je muzičarka Arlin Kvatro, a tetka legendarna rokerka Suzi Kvatro.

Šerilin Fen Foto: Mainline Pictires / AFP / Profimedia

Iako je „Twin Peaks“ obeležio njenu karijeru, Šerilin Fen nije ostala glumica jedne uloge. Ostvarila je zapažene uloge u filmovima poput Linčovog „Divlji u srcu“, adaptaciji Štajnbekovog romana „O miševima i ljudima“, kao i u kontroverznom trileru „Boxing Helena“. Televizijska publika pamti je i po gostujućim ulogama u serijama koje su obeležile decenije, poput „Prijatelja“, gde je glumila devojku sa protetičkom nogom koja je izlazila sa Džoijem i Čendlerom, kao i „Gilmoreovih“, u kojima je tumačila Anu Nardini, Lukovu bivšu devojku i majku njegove ćerke Ejpril. Ta svestranost omogućila joj je da ostane relevantna i voljena među različitim generacijama publike.

Najveći dar obožavaocima ipak je bio njen povratak ulozi Odri Horn 2017. godine u nastavku serije „Twin Peaks: The Return“. Iako se njen lik pojavio tek kasnije u sezoni, povratak je bio emotivan i za glumicu i za publiku. U jednom intervjuu izjavila je koliko je ponosna što je bila deo projekta koji je „promenio televiziju“ i što je utelovila tako osnažujući ženski lik. „Kvalitetan rad izdrži test vremena“, rekla je tada, a njene reči potvrđuju hiljade obožavalaca koji i danas slave Odri Horn kao jednu od najvažnijih televizijskih heroina. Njen uticaj vidljiv je i danas, a njen stil i stav inspiracija su mnogima.

(Kurir.rs/Večernji.hr)