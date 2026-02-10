Slušaj vest

Počela je druga nedelja suđenja najstarijem sinu norveške prestolonaslednice Mete-Marit (52), Marijusu Borgu Hojbiju (29). Danas su na red došle najteže optužbe u ovom krivičnom postupku. Da li je Marijus tokom jedne noći u oktobru 2023. godine na Lofotima (sever Norveške) silovao jednu ženu? I to upravo tokom porodičnog odmora sa očuhom, prestolonaslednikom Hakonom (52)?

Kraljevski potomak pred sudom odgovara za silovanje i seksualno zlostavljanje više žena. Ukupno se tereti po 38 tačaka optužnice, među kojima su i slučajevi porodičnog nasilja, oštećenja imovine, kao i krivična dela vezana za drogu i saobraćaj. Marijusu preti kazna do 16 godina zatvora. Trenutno se nalazi u pritvoru. Pošto se navodno silovanje dogodilo na Lofotima, norveški mediji ženu koja ga optužuje nazivaju „žena sa Lofota“.

Marijus Borg Hoibi optužen za 4 slučaja silovanja Foto: Lise Aaserud / NTB Scanpix / Profimedia

Zabranjeno je objavljivanje fotografija Marijusa iz sudnice.

Tri sata ispitivanja: kako je protekao peti dan suđenja

BILD-ov novinar Jerg Fölkerling prisustvovao je suđenju u Oslu i analizirao peti dan procesa. Navodna žrtva sa Lofota ispitivana je puna tri sata. Marijus se tereti da ju je u oktobru 2023. godine silovao. Prema navodima, žena je tom prilikom upoznala i Marijusovog očuha Hakona.

Marijus: „Nisam dobio ‘ne’“

Govoreći o noći sa navodnom žrtvom silovanja, Marijus je rekao:

„Kao što sam već rekao: često sam je budio da bismo imali seks. Nikada nije bilo problema. Nikada nisam čuo ‘ne’ ili ‘ne želim’. Zašto bih onda to učinio (silovanje, prim. red.)?“

Prema iskazu navodne žrtve, te noći je u početku došlo do dobrovoljnog odnosa, ali su se stvari kasnije promenile.

Marijus Borg Hojbi Foto: Wenstrup/Aller/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ponovo se govori o pametnom satu

Tužilaštvo je Marijusu predočilo podatke o srčanom ritmu navodne žrtve. U periodu u kojem tužilaštvo smešta navodno silovanje, puls žene je naglo porastao. Kako Marijus to objašnjava? On tvrdi da je u tom trenutku možda došlo do seksualnog odnosa.

Navodna žrtva je u jutarnjim satima izjavila da ju je Marijus tokom noći dva puta budio i da su imali dobrovoljan seks. Dodirivao ju je po genitalijama i grudima. Marijus u tome ne vidi ništa neobično i objašnjava:

„I ja sam se u sličnim situacijama budio na dodir i uvek sam osećao samo zadovoljstvo i uzbuđenje.“

Dodao je: „Ako već ležite u krevetu i imali ste seks, ja to vidim ovako: hej, hoćemo li da nastavimo?“

Nakon suočavanja sa protivrečnim izjavama, optuženi poseže za dozom oralnog duvana koja se nalazi ispred njega na stolu. Snus se stavlja ispod usne i preko sluzokože usta deluje tako što kratkotrajno povećava budnost, opuštenost i koncentraciju.

„Kakav ste utisak stekli? Da li je žena spavala ili bila budna?“, pitao je tužilac, pozivajući se na petosekundni snimak koji je prethodno prikazan u sudnici.

Marijus odgovara: „To je nemoguće reći.“

Tužilac nastavlja: „Ako se ne sećate događaja, na osnovu čega onda tvrdite da nije spavala?“

Marijus: „Nisam joj ništa učinio dok je spavala.“

Kraljevska porodica Norveške Foto: Lise Åserud / AFP / Profimedia

Tužilaštvo se zatim osvrće na kratki video koji je Marijus snimio tokom te oktobarske noći 2023. godine, a na kojem se vidi stomak žene sa Lofota. Žena je ranije izjavila da je snimak napravljen bez njenog pristanka.

„Da li se sećate snimka koji je pronađen na vašem telefonu?“, pita tužilac.

„Da li znate kada je snimljen?“

Marijus odgovara: „Ne.“

Ovo je samo jedan deo suđenja kontroverznog plemića.

Prvo su imali polni odnos uz pristanak, nakon čega je Marius izašao iz sobe, a ona je zaspala. "Probudila sam se kad se vratio i dodirnuo me. Bio je mokar, sećam se toga. Rekao mi je da se okupao. Onda smo ponovno legli zajedno. Nakon toga, Marius je ponovno izašao iz sobe, a ona je zaspala."Onda sam se probudila kad me dodirnuo. Ponovno smo imali odnos."

Ponovno je izašao, sećam se da sam čula vrata. Kad sam se idući put probudila, shvatila sam da ima polni odnos sa mnom".U nastavku svedočenja opisala je stanje potpune dezorijentacije i šoka."Bila sam kao u transu. Ležala sam zatvorenih očiju, bez ikakve reakcije. Kad sam se ponovno osvestila, sve je već bilo gotovo. Ne znam koliko je trajalo", rekla je.

Na pitanje tužilaštva o fizičkim posledicama, odgovorila je: "Bolelo je. Telo nije bilo spremno na to."

Navela je i kako ima teške traume od toga tragičnog događaja. "Ako zatvorim oči, mogu čuti zvukove. Osećam pokrete. Sve je i dalje u mom telu“, izjavila je pred sudom.

Sud je tokom dana, bez prisutnosti javnosti i medija, prikazao i video snimak koju je Marius te noći snimio. Marius Borg Hejbi je tokom ispitivanja prošle nedelje izneo krajnje kontroverznu odbranu, pokušavajući opravdati svoje postupke navodnim dogovorima sa partnerkama.