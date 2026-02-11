da li će se istraga ponovo otvoriti?

Pevač grupe Nirvana Kurt Kobejn preminuo je 5. aprila 1994. godine, u 27. godini, od samoranjavanja sačmaricom u svojoj kući u Sijetlu.

U to vreme, medicinski istražitelj okruga King presudio je da je smrt bila samoubistvo izvršeno sačmaricom.

Sada je neoficijelni tim forenzičkih naučnika iz privatnog sektora ponovo analizirao Kobainov obdukcioni nalaz i materijale sa mesta zločina, angažujući Brajana Burneta, stručnjaka koji je ranije radio na slučajevima koji su uključivali predoziranja praćena prostrelnim ranama.

Kurt Kobejn i Kortni Lav Foto: LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Nezavisni istraživači Mišel Vilkins, koja je sarađivala sa timom, rekla je za Daily Mail da je Burnet, nakon samo tri dana ponovnog pregleda dokaza, izjavio: „Ovo je ubistvo. Moramo nešto da preduzmemo povodom ovoga.“

Navela je da je zaključak usledio nakon iscrpne analize obdukcionih nalaza, koji su pokazali znake nesaglasne sa trenutnom smrću od prostrelne rane.

Rad, koji je prošao stručnu recenziju, izneo je deset tačaka dokaza koji sugerišu da je Kobejn bio suočen sa jednim ili više napadača koji su mu nasilno dali veliku dozu heroina kako bi ga onesposobili, nakon čega ga je jedan od njih upucao u glavu, stavio mu pušku u ruke i ostavio falsifikovano oproštajno pismo.

„Postoje stvari u obdukciji koje ukazuju na to da ova osoba nije umrla vrlo brzo od sačmarice“, rekla je Vilkins, ukazujući na oštećenja organa povezana sa nedostatkom kiseonika. „Nekroza mozga i jetre dešava se kod predoziranja. Ne dešava se kod smrti od sačmarice.“

Burnet ima višedecenijsko iskustvo u analizi mesta zločina i tumačenju složenih dokaza i stekao je nacionalno priznanje za svoje stručno veštačenje u više kontroverznih slučajeva.

Portparol Kancelarije medicinskog istražitelja izjavio je za Daily Mail: „Kancelarija medicinskog istražitelja okruga King radila je sa lokalnom policijom, sprovela potpunu obdukciju i pratila sve procedure pri donošenju odluke da je način smrti bio samoubistvo. Naša kancelarija je uvek otvorena za preispitivanje svojih zaključaka ako se pojave novi dokazi, ali do danas nismo videli ništa što bi opravdalo ponovno otvaranje slučaja i promenu prethodne odluke.“

Portparol Policijske uprave Sijetla rekao je za Daily Mail da slučaj neće biti ponovo otvoren. „Naš detektiv je zaključio da je reč o samoubistvu, i to ostaje stav ovog odeljenja“, dodao je portparol.

Daily Mail je pregledao Kobejnovu obdukciju, u kojoj se navodi da je njegovo telo pronađeno na podu staklenika iznad garaže.

„Pregled raznih papira u levom prednjem džepu (Kobejnovih farmerki) otkriva natpis crnom tintom: „Remington kalibar 20, patrone 2 i 3/4 inča ili kraće, podešeno za laganu sačmaricu, 10888925“, navodi se u obdukcionom izveštaju od 20. juna 1994.

Vilkins je rekla: „Meni to izgleda kao da je neko režirao film i želeo da budete potpuno sigurni da je u pitanju samoubistvo. Račun za pušku je u njegovom džepu. Račun za metke je u njegovom džepu. Meci su poređani kod njegovih stopala.“

Kurt Kobejn Foto: Profimedia

Novi forenzički izveštaj navodi da su Kobejnovi rukavi bili podvrnuti, a pribor za heroin pronađen nekoliko metara dalje, sa zatvorenim špricevima, vatom i komadima crnog heroina približno jednake veličine.

„Treba da verujemo da je zatvorio igle i uredno vratio sve na mesto nakon što se tri puta ubrizgao, jer to je ono što neko radi dok umire“, rekla je Vilkins. „Samoubistva su haotična, a ovo je bilo veoma uredno mesto događaja.“

Policija je navela da je Kobejn sebi ubrizgao deset puta veću dozu nego što bi to učinio i težak zavisnik od heroina. Obdukcija je pokazala prisustvo tečnosti u plućima, krvarenje u očima i oštećenja mozga i jetre.

Prema forenzičkom izveštaju, ovi nalazi su neuobičajeni za brzu smrt od prostrelne rane u glavu, ali su česti kod smrti usled predoziranja heroinom, koje uzrokuje usporeno disanje i slab protok krvi. Krvarenje u očima i oštećenje organa sugerišu da je telo možda bilo uskraćeno za kiseonik, što se verovatno nije dogodilo samo usled prostrelne rane, zaključio je tim.

U većini slučajeva prostrelnih rana glave, krv se često uvlači u disajne puteve, ali u Kobejnovoj obdukciji to nije pomenuto. Iako povrede mozga ponekad mogu zaustaviti disanje, to se obično dešava ubrzo nakon traume, a kod tako teške povrede obično bi se očekivalo prisustvo krvi u disajnim putevima.

Kurt Kobejn sa kolegama iz Nirvane Foto: Rudi Keuntje / INSTAR Images / Profimedia

Izveštaj sugeriše da moždano stablo, koje kontroliše disanje, verovatno nije bilo oštećeno, a položaj ruke ukazuje da nije bilo ukočenog položaja karakterističnog za takvu povredu. Forenzički rad je prošao stručnu recenziju u okviru uredničkog procesa časopisa International Journal of Forensic Science pre objavljivanja.

Vilkins tvrdi da je Kobejn možda bio fizički onesposobljen pre smrtonosnog hica.

„On umire od predoziranja, jedva diše, krv mu slabo cirkuliše. To znači da mozak i jetra ne dobijaju kiseonik, i da odumiru“, rekla je.

Dodala je da veličina i mehanika puške čine malo verovatnim da bi Kobain, u komatoznom stanju, mogao da rukuje njome.

„Ako pogledate fotografije sa mesta događaja, vidite koliko je velika ta puška. Zamislite da je u komi i na samrti, i još način na koji bi morao da je drži… teška je oko tri kilograma.“

Položaj Kobejnovih ruku i nedostatak tragova prskanja krvi takođe su izazvali pitanja. Njegova leva ruka bila je čvrsto obavijena oko cevi puške, dok je čaura pronađena na gomili odeće, suprotno od očekivanog pravca izbacivanja.

„Dakle, on umire od predoziranja, u komi je, i drži pušku tako da može da dohvati obarač i stavi je u usta. To je suludo“, rekla je Vilkins.

Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Tim je replicirao oružje i utvrdio: „Ako vam je ruka na prednjem delu cevi, gde je prema izveštaju policije bila Kurtova ruka, puška uopšte ne bi izbacila čauru. Dakle, ne samo da je čaura tamo gde ne bi trebalo da bude, nego je uopšte ne bi ni bilo“, dodala je Vilkins.

Takođe je istakla da je Kobainova leva ruka bila neobično čista. „Ako pogledate fotografije samoubistava sačmaricom, prizori su brutalni. Ne postoji scenario u kojem ta ruka ne bi bila prekrivena krvlju. Njegova ruka je izuzetno čista.“

Prema izveštaju, scenario ubistva podrazumeva da je Kobainova leva ruka postavljena na oružje nakon smrti, što objašnjava trag nalik otisku palca primećen na njegovoj ruci.

U forenzičkim istragama, takva mrlja može pomoći u rekonstrukciji događaja, pokazujući šta je osoba dodirnula ili kako je došlo do prenosa supstance.

„Nema krvi na njegovoj ruci. Nema krvi na ostatku njegove košulje, ali postoji velika krvava mrlja na donjem delu košulje.“

Kortni Lav, Kurt Kobejn, Frensis Bin Kobejn Foto: Paul Harris / Pacific coast news / Profimedia

Navodno oproštajno pismo takođe je dovedeno u pitanje. „Gornji deo pisma napisao je Kurt. Tamo nema ničega o samoubistvu. U suštini govori o napuštanju benda“, rekla je Vilkins.

Dodala je: „Zatim postoje četiri reda na dnu. Ako pogledate pismo, vidite da su poslednja četiri reda napisana drugačije… slova su veća, deluju neurednije.“

Vilkins naglašava da tim ne traži hapšenja, već transparentnost i ponovno ispitivanje dokaza.

„Ne govorimo da sutra treba nekoga uhapsiti“, rekla je. „Govorimo da postoje dodatni dokazi kojima mi nemamo pristup.“

Vilkins je takođe navela da je razgovarala sa porodicama čiji su najmiliji oduzeli sebi život verujući da je i Kobain to učinio.

„Godine 2022. jedan mladić je izvršio samoubistvo jer je verovao da je Kobain to učinio. Imitatorska samoubistva nikada nisu prestala.“

Zahtevi za ponovno otvaranje slučaja su odbijeni. „Obe institucije su odgovorile sa ‘Ne’“, rekla je Vilkins. „Čak nisu ni pogledali naše dokaze.“

Za nju, cilj ostaje jednostavan: „Ako grešimo, samo nam to dokažite. To je sve što smo tražili.“

