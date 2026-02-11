Slušaj vest

Glumica Sloboda Mićaloviću poslednje vreme često komunicira sa pratiocima putem društvenih mreža, gde redovno deli detalje iz privatnog i poslovnog života. Ovoga puta objavila je kratak snimak nastao tokom boravka u jednom kozmetičkom salonu.

Na snimku se vidi kako uživa u profesionalnom tretmanu nege. Ogrnuta peškirom, prepustila se stručnjacima koji su joj četkicama nanosili kremu na lice i deo iznad grudi. Po njenoj reakciji moglo se zaključiti da joj tretman izuzetno prija, a utiske je sažela kratkom porukom: "Zauvek ovo".

Sloboda Mićalović uživa u kozmetičkom salonu Foto: Printscreen/Instagram/sloboda_micalovic_boba

Otac je u početku bio protiv glume

Podsetimo, Slobodin otac, glumac Dragan Mićalović, svojevremeno nije bio oduševljen idejom da njegove ćerke krenu njegovim profesionalnim putem. Iako je imao određene sumnje, kasnije je promenio stav kada je video koliko su posvećene i uspešne u svom poslu.

Govoreći o tome u intervjuu za magazin "Halo", Dragan Mićalović je iskreno priznao:

U galeriji pogledajte fotografije Slobode Mićalović:

1/7 Vidi galeriju Sloboda Mićalović pozira u uskoj crnoj haljini Foto: Printscreen/Instagram/sloboda_micalovic_boba

"Kada mi se danas jadaju zbog problema sa kojima se susreću, onda pomislim da sam bio u pravu što sam bio u pravu što sam ih odgovarao, ali kada vidim koliko su vredne i uspešne, pomislim da nema nijedne lake profesije i da su dobro odabrale. Gluma traži psihofizički jakog čoveka i drago mi je što i u Slobodi i u Dragani vidim tu želju i volju da konstantno rade i napreduju," rekao je Mićalović svojevremeno.

Danas, sudeći po njihovim karijerama, jasno je da su Sloboda i Dragana Mićalović opravdale očevu zabrinutost i dokazale da su napravile pravi izbor.

Pogledajte video: Sloboda Mićalović o ćerki Veri i njenom glumačkom uspehu