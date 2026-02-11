Slušaj vest

Transformacija Bed Banija poslednjih meseci postala je jedna od najkomentarisanijih tema na internetu. Dok niže profesionalne uspehe, publika paralelno analizira njegovu fizičku promenu – i razlika je više nego očigledna.

Latino superstar, pravim imenom Benito Antonio Martines Okasio, iza sebe ima trijumfalno veče na dodeli Gremi nagrada, gde je osvojio prestižnu nagradu za album godine, ali i spektakularni nastup na Superbolu 2026. Ipak, pored muzike, u centru pažnje našao se njegov novi izgled.

Od buntovnog eksperimentatora do sofisticiranog zavodnika

Pogledajte u galeriji kako je Bed Bani izgledao ranije:

Prošlo je gotovo deset godina otkako je Bad Bani, tada u ranim dvadesetim, zakoračio na muzičku scenu. Portorikanski reper u tom periodu bio je poznat po kratkoj, gotovo vojničkoj frizuri i upadljivim, ekscentričnim modnim kombinacijama.

Jedan od najzapaženijih momenata bio je njegov dolazak na Američke muzičke nagrade 2018. godine – sa nacrtanim okom na čelu. Tada je objasnio simboliku tog poteza.

„Oko predstavlja moć, veru u sebe, sposobnost da vidiš ono što drugi ne vide i ne razumeju – u svetu i u sebi. Najvažnije je imati viziju da ideš napred, da rasteš i da se unapređuješ“, rekao je tada.

Bed Bani na početku karijere Foto: Katrina Jordan / ddp USA / Profimedia

Već 2019. godine u razgovoru za magazin „Bilbord“ isticao je da je stil odevanja produžetak njegove umetnosti.

„Način na koji se oblačim deo je svega što moja muzika predstavlja. Moda je vrsta umetnosti. Svi treba da koriste kreativnost i kroz garderobu izraze emocije i način razmišljanja. U tome treba biti slobodan“, poručio je.

Novi imidž, nove reakcije

Danas, sa 31 godinom, Bed Bani izgleda potpuno drugačije. Na dodeli Gremi nagrada 2026. pojavio se u elegantnom crnom somotskom odelu, sa besprekorno negovanom bradom i samouverenim stavom koji je dodatno naglasio njegovu harizmu.

Mreže su eksplodirale komentarima.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao na dodeli Gremija:

„Moram da znam kom se Bogu molio Bad Bani da doživi ovakvu transformaciju“, napisao je jedan korisnik.

„Njegova promena je savršena. Neverovatno“, dodao je drugi.

Ipak, pojedini su otišli korak dalje, spekulišući da je podvrgnut estetskim zahvatima.

„Ako je radio operacije – novac je pametno uložen. Izgleda fantastično“, glasio je jedan od komentara, dok su drugi poručivali da u tome nema ničeg spornog.

Intenzivni treninzi i stroga disciplina

Iako je oduvek imao atletski građu, Bed Bani je dodatno unapredio fizičku formu kada je u martu 2025. postao globalni ambasador brenda „Kalvin Klajn“ za donji veš.

Pogledajte u galeriji fotografije iz kampanje u donjem vešu:

U razgovoru za magazin „GQ“ otkrio je da je imao strogu rutinu priprema.

„Imao sam poseban režim ishrane i treninga kako bih bio u najboljoj formi za kampanju. Jeo sam izuzetno zdravo i trenirao koliko god je bilo moguće“, rekao je.

Od ringa do Holivuda

Njegova posvećenost telu nije rezultat samo muzičke karijere. Bad Bani se oprobao i u rvanju, debitovao je na WrestleManiji 37, a 2021. osvojio je WWE titulu 24/7.

Uporedo s tim, uplovio je i u glumačke vode. U filmu „Brzi metak“ (Bullet Train) iz 2022. godine tumačio je lik Vuka, zbog čega je morao da prilagodi treninge i pripreme.

Bed Bani u filmu „Brzi metak“ Foto: SONY PICTURES ENTERTAINMENT - Album / Album / Profimedia

„Imao je manje vremena za pripremu nego ostali, ali je tačno znao šta ga čeka i koliko mora da radi“, izjavio je tada koordinator kaskaderskih scena Greg Remente za magazin „Men’s Health“.

