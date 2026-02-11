Slušaj vest

Kada su sestre Kardašijan u pitanju – drama je gotovo zagarantovana. A najčešće se sve vrti oko njihovih emotivnih izbora. Posle pojavljivanja porodice na Superbolu, u centru pažnje našla se navodna romansa Kim Kardašijan i vozača Formule 1 Luisa Hamiltona, ali i pitanje koje je odmah zapalilo mreže – da li je on ranije bio sa njenom sestrom Kendal Džener?

Internet ne prašta, a porodične veze u klanu Kardašijan uvek su pod lupom.

Da li su Kendal Džener i Luis Hamilton ikada bili zajedno?

Kendal Džener i Luis Hamilton Foto: Profimedia

Iako su se glasine o njihovoj romansi pojavile još 2015. godine, zvanične potvrde nikada nije bilo. Spekulacije su krenule kada je Kendal fotografisana sa Hamiltonovim zlatnim lancem tokom Velike nagrade Monaka.

Međutim, vozač je tada brzo demantovao priče o vezi.

Luis Hamilton, Kendal Džener na jahti Foto: INFphoto.com / INSTAR Images / Profimedia

„Kendal i ja smo prijatelji već neko vreme. Samo smo prijatelji“, izjavio je za E! News.

Ipak, imao je samo reči hvale za mlađu sestru Kim Kardašijan, ističući da je fokusirana, zrela i izuzetno posvećena poslu.

Kendal Džener u Monaku nosi zlatni lanac i kačket Luisa Hamiltona Foto: Boris HORVAT / AFP / Profimedia

Zašto se onda priča stara više od decenije ponovo poteže? Zato što su britanski mediji nedavno objavili da je Hamilton sada navodno u romansi sa Kim Kardašijan.

Romantični vikend u Engleskoj i javni „debi“ na Superbolu

List „San“ prvi je preneo da su Kim i Luis proveli romantičan vikend u Kotsvoldsu, u Engleskoj. Njih dvoje se poznaju još od 2014. godine i više puta su viđeni zajedno, ali se sada spekuliše da je prijateljstvo preraslo u nešto više.

Njihovo zajedničko pojavljivanje na Superbolu mnogi su protumačili kao zvaničan početak veze – teško da postoji veća javna scena od toga.

Mediji su čak analizirali i njihov razgovor tokom utakmice. Prema tvrdnjama stručnjaka za čitanje sa usana, Hamilton je Kim navodno rekao da ne upoznaje svaku devojku sa svojom majkom i da bi ona jednog dana mogla da je upozna.

Kim je, prema istim navodima, kratko odgovorila: „U redu.“

Stručnjak za govor tela ocenio je da je Kim tokom susreta koristila taktiku „toplo-hladno“ flerta – smenjivala je intenzivan pogled i distancu, što je, kako tvrdi, imalo efekta.

Ono što je zanimljivo je da je pored njih na Superboulu sedela Kendal Džener i posmatrala nastup još jednog bivšeg dečka Bed Banija.

Ljubavni lavirint Kardašijanovih

Da situacija bude zanimljivija, ovo nije prvi put da se u porodici prepliću imena i bivše simpatije.

Pre devet godina pisalo se da je Kendal Džener u vezi sa Travisom Skotom, ali je ubrzo nakon festivala Koačela otkriveno da je reper započeo romansu sa Kajli Džener. Kajli i Travis bili su zajedno do 2023. godine i imaju dvoje dece, rođene 1. februara 2018. i 2. februara 2022. godine.

Porodicu je svojevremeno uzdrmala i glasina da je Kris Džener bila u vezi sa Lamarom Odomom, bivšim suprugom Kloi Kardašijan. Te tvrdnje su demantovane u rijalitiju „U korak sa Kardašijanovima“.

Ni tu nije bio kraj spekulacijama. U javnosti se pojavila priča da se Kloi Kardašijan zbližila sa Skotom Disikom, nekadašnjim partnerom Kortni Kardašijan.

Kloi Kardašijan grli Skota Disika Foto: Hulu / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kloi je u svom podkastu „Khloe in Wonder Land“ ugostila Disika i kroz šalu poručila da bi se, kada bi zaista bili zajedno, međusobno „uništili“, ali da bi se posle dve nedelje sve vratilo na staro.

Pre nekoliko godina i sama Kris Džener izjavila je da smatra da Disik gaji posebne emocije prema Kloi.

