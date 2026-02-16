Slušaj vest

Početkom januara ove godine Slovačku je potresla vest o smrti jednog od najbogatijih ljudi u zemlji biznismena i bivšeg šefa Železnica Slovačke Republike Mihala Lazara (66). Preminuo je posle teške i duge bolesti, a za sobom je ostavio suprugu Ivete (65) i burnu priču o navodnoj tajnoj vezi koja sada ponovo potresa javnost.

Naime, bivša misica Slovačke, Danijela Kralevič (39), poznata i po slučaju saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubila studentkinja Linh (18), šokirala je pratioce na društvenim mrežama novim objavama. Na fotografijama koje je podelila vidi se s trudničkim stomakom, dok je na drugoj slici pokojni Lazar prikazan kako u naručju drži bebu.

„Nedostaješ meni i našoj ćerki“, napisala je Kralevič ispod slika, izazvavši buru komentara i nevericu javnosti.

Mihal sa suprugom Foto: EMIL VAŠKO / News and Media / Profimedia

Ljubavna priča iz senke

Lazarova smrt 21. januara odjeknula je širom zemlje. Iako je bio u braku sa Ivetom, kako piše slovački dnevnik Čas, biznismen je više od 17 godina bio u ljubavnoj aferi sa Danijelom Kralevič. Nakon njegove smrti, bivša mis je počela da objavljuje zajedničke fotografije i da javno govori o njihovom odnosu, što je dodatno uznemirilo Lazarovu udovicu.

Tri meseca posle njegove smrti, Kralevič je objavila pomenute fotografije uz emotivnu poruku o „našoj ćerki“. Mediji su odmah preneli da bi time mogla ponovo da isprovocira Ivetu Lazarovu, sa kojom je već bila u sudskom sporu.

Danijela Kralevič Foto: Printscreen/Instagram/danielakralevich

Prema pisanju Časa, sud je naredio Kralevič da ukloni sa mreža sve objave koje se odnose na Mihala Lazara i njegovu porodicu. Ipak, odluka još nije pravosnažna jer se bivša mis može žaliti na presudu.

Tragedija na pešačkom prelazu

Danijela Kralevič već duže vreme puni novinske stupce zbog tragične nesreće u Bratislavi, koja se dogodila 21. septembra 2020. godine. Tada je svojim luksuznim SUV-om na pešačkom prelazu udarila osamnaestogodišnju studentkinju Linh, koja je od zadobijenih povreda preminula.

Danijela Kralevič Foto: Printscreen/Instagram/danielakralevich

Policija je saopštila da vozačica nije poštovala ograničenje brzine. Prema navodima medija, Kralevič je nakon sudara ostala da sedi u automobilu, dok su se spasioci borili za život devojke. Jedino što je navodno pitala bilo je: „Da li je živa?“

U junu 2021. godine, sud u Bratislavi osudio ju je na dve godine i sedam meseci zatvora uslovno na četiri godine, uz zabranu vožnje i obavezu da porodici nastradale plati više od 1,1 milion čeških kruna. Ipak, i ona i tužilac su se žalili, pa je slučaj ponovo otvoren 27. oktobra.

Danijela Kralevič Foto: Printscreen/Instagram/danielakralevich

Tog dana, Danijela se prvi put suočila licem u lice sa roditeljima nastradale devojke, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. „Ako bude proglašena krivom, a testovi ne pokažu prisustvo alkohola ili droga, najverovatnije će opet dobiti uslovnu kaznu, jer je to uobičajena praksa kod sličnih slučajeva,“ objasnio je advokat Vlačok za list Nový Čas.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Misica preživela automobil bombu u Beogradu: