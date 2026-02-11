Slušaj vest

Pre tačno 14 godina, 11. februara 2012. godine, preminula je legendarna pevačica Vitni Hjuston. Bila je jedna od najvažnijih i nagrađivanih muzičarki, čiji je izuzetan talenat postao očigledan u mladim godinama. Iako je u početku razmišljala o manekenstvu, muzika ju je na kraju potpuno osvojila i lansirala u globalnu zvezdu nakon objavljivanja njenog prvog albuma sredinom 1980-ih.

Vitni Hjuston Foto: Eventpress Radke / DPA / Profimedia

Imala je 48 godina kada je umrla od droge, udavivši se u kadi. Žena sa anđeoskim glasom godinama se borila sa zavisnošću, i od malih nogu je bilo jasno da ima talenat koji se retko viđa. Ispisala je istoriju svojim bezvremenskim hitovima, a osamdesetih i devedesetih godina bila je pevačica sa najviše nagrada, čak 400. Između ostalog, osvojila je šest Gremija, dva Emija i 30 Bilbordovih nagrada.

Međutim, Vitnin lični život bio je pun izazova. Na početku karijere imala je snažnu podršku majke, ali emocionalne rane iz detinjstva, poput razvoda roditelja, ostavile su dubok trag.

Vitni Hjuston sa majkom Foto: INFphoto.com / INSTAR Images / Profimedia

„Ostala sam sa majkom, a oca sam povremeno viđala, i to me je zaista mučilo jer mi je nedostajala njegova podrška kada sam bila na početku karijere“, rekla je Vitni, koja je svoje prve veće javne nastupe imala sa 14 godina dok je pevala u klubovima sa majkom Sisi.

Bobi Braun i kandže droge

Upoznala je Bobija Brauna krajem 1980-ih i kasnije se udala za njega, a par je dobio ćerku, Bobi Kristinu. Iako je Braun imao problema sa zakonom i često bio u centru negativnih medijskih priča, Vitni ga je u početku branila.

Vremenom su se stvari počele menjati, Vitni je postajala sve nepredvidljivija, kasnila je na sastanke i počela je da gubi na težini, a javnost je počela da povezuje ove promene sa upotrebom droga. Par se nekoliko puta sukobio pred kamerama, što je dodatno oštetilo njihov javni imidž.

Godine 2001. potpisala je ugovor o snimanju vredan stotine miliona dolara sa izdavačkom kućom, ali lični problemi i zavisnost su nastavili da utiču na njen život i zdravlje. Nakon razvoda 2006. godine, Vitni je doživela nervni slom i pokušala je da se vrati na scenu, ali su njeni emocionalni i zdravstveni problemi ostali.

Tragična smrt

Velika turneja povratka najavljena je za 2012. godinu, ali nažalost se nikada nije dogodila. 11. februara 2012. godine, Vitni je pronađena mrtva u hotelskoj kadi, gde se udavila nakon konzumiranja alkohola i lekova.

Foto: UTA RADEMACHER / AFP / Profimedia

„Mogu da potvrdim da je Vitni Hjuston proglašena mrtvom u 15:55 u hotelu Beverli Hilton. Primili smo poziv u 15:43 od hotelskog obezbeđenja, a policija je reagovala nekoliko minuta kasnije. Neko iz njene pratnje pronašao ju je bez svesti u njenoj sobi... Nije jasno ko je obavestio osoblje hotela, jer ona ima prilično veliku pratnju ovde u hotelu. Pokušali smo da je reanimiramo, ali bezuspešno“, rekla je policija tada.

Obdukcija

Detalji obdukcije pop zvezde pojavili su se 2020. godine, otkrivajući šokantne detalje o Vitninom stanju. U vreme njene smrti, u njenoj krvi je pronađeno devet različitih vrsta droga, što je šokiralo porodicu. Pevačica je imala srčane probleme, proširenu arteriju i iskrivljen nos zbog upotrebe kokaina. Tragovi uboda iglom pronađeni su na unutrašnjoj strani njenog levog lakta, kao i ožiljci ispod grudi od implantata.

Foto: Profimedia

Ono što je najviše iznenadilo lekare koji su izvršili obdukciju bilo je stanje njenih zuba. Navodno joj je nedostajalo 11 prednjih zuba, koje je sakrila protezama.

Tina Braun, Bobi Braunova sestra, otkrila je da su pevačici zubi ispali zbog prekomerne upotrebe kokaina. Tri godine nakon smrti njene majke, njena ćerka Bobi Kristina je takođe pronađena beživotna u kadi. Lekari su je reanimirali i stavili u indukovanu komu, ali je preminula šest meseci kasnije. Imala je samo 22 godine.

