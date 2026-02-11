Slušaj vest

Holivudska glumica Anđelina Džoli(50) otvoreno je govorila o tome zašto voli svoje ožiljke posle dvostruke mastektomije 2013. godine. Naime, ona je u novom intervjuu za francuski "French Inter" govorila o svojim ožiljcima.

1/6 Vidi galeriju Anđelina Džoli u crnoj haljini Alberta Fereti na crvenom tepihu Filmskog festivala u Rimu pokazala tetovaže Foto: Elena Vizzoca / Zuma Press / Profimedia, Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

- Pa, oduvek sam bila osoba koju više zanimaju ožiljci i život koji ljudi nose sa sobom. Ne privlači me neka savršena ideja života bez ožiljaka. Dakle, ne, mislim, vidiš, moje ožiljke vidim kao izbor koji sam napravila da učinim sve što sam mogla kako bih ostala ovde što duže sa svojom decom. Za mene, ne, mislim da je ovo život. I ako stignete do kraja svog života, a niste napravili greške, niste napravili nered, nemate ožiljke, niste živeli dovoljno pun život - zaključila je Anđelina Džoli.

Majka Anđeline Džoli, glumica Maršelin Bertrand, preminula je 2007. u 56. godini od raka. U autorskom tekstu za New York Times iz maja 2013. pod nazivom "Moj medicinski izbor", Anđelina je napisala da su joj lekari rekli da testovi otkrivaju "pokvareni gen", BRCA1, koji značajno povećava rizik od raka dojke.

- Želela sam da ovo napišem kako bih drugim ženama pokazala da odluka o mastektomiji nije bila laka. Ali to je odluka zbog koje sam veoma srećna što sam je donela. Moje šanse za razvoj raka dojke pale su sa 87 procenata na manje od 5 procenata. Mogu da kažem svojoj deci da ne treba da se boje da će me izgubiti zbog raka dojke - rekla je 2013. godine slavna glumica.

U martu 2015, Anđelina Džoli je iz preventivnih razloga uklonila i jajnike i jajovode kako bi smanjila rizik od raka jajnika.

U svom predstojećem filmu "Couture", koji se dešava tokom Nedelje mode u Parizu, Anđelina tumači filmskog stvaratelja koji prolazi kroz razvod i biva dijagnostikovan rak dojke. U filmu govori i engleski i francuski, što se vidi u prvim kadrovima koji su objavljeni početkom godine.

VIDEO: Zašto je Anđelina uklonila dojke