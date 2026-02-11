Slušaj vest

Sara Ferguson stigla je u Ujedinjene Arapske Emirate kako bi na miru provela vreme sa svojom mlađom ćerkom, 35-godišnjom princezom Eugenijom, koja je u toj regiji boravila poslovno, prisustvujući sajmu umetnosti u Dohi, kao direktorka galerije "Hauser & Wirth".

Novi PR tim i planovi povratka

Međutim, umesto javnog isticanja svog prijateljstva sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, 66-godišnja Sara navodno već traži novi PR tim koji bi je zastupao dok planira povratak u Veliku Britaniju.

"Moram da se vratim na posao. Treba mi novac," izvori tvrde da je prijateljima otvoreno rekla.

Posebno je zanimljivo što je jasno dala do znanja da ta budućnost ne uključuje njenog bivšeg supruga, uprkos tome što ih je nekada opisivala kao "najsrećniji razvedeni par na svetu". Do nedavno su nastavili živeti zajedno u Royal Lodge-u, ogromnoj vili Endrjua u Vindzoru, čak tri decenije nakon razvoda.

Distanca od Endrjua

Tokom godina, bivša pripadnica kraljevske porodice javno je branila bivšeg supruga, opisujući ga kao "ljubaznog, dobrog čoveka" i "fantastičnog oca", dok je izbegavala sve teže optužbe koje su se nizale protiv njega.

"Kada se vratim, moraću napraviti distancu između sebe i Endrjua," navodno je rekla prijatelju.

Saznaje se da se Ferguson neće pridružiti Endrju u njegovom novom domu na kraljevom imanju Sandringem u Norfolku, već planira da ostane "u oblasti Vinzsora", gde će ili kupiti ili unajmiti sopstvenu kuću. Prijatelji ipak smatraju da se Sara "vara" ako misli da može da nastavi tamo gde je stala i povrati bilo kakav normalan život.

Ponizno izvinjenje Epstajnu

Mejlovi između bivše vojvotkinje i Epstajna pokazuju da tražila novac za otplatu dugova, kao i praktičnu podršku tokom dužeg vremena. Poruke pokazuju da je ostala u bliskom kontaktu sa njim čak i nakon što je pušten iz zatvora zbog seksualnih prestupa nad decom, pa je čak svoje dve kćerke, princeze Beatris i Eugenija, odvela na ručak sa njim samo pet dana nakon njegovog izlaska.

Takođe, privatno mu je uputila ponizno izvinjenje, tvrdeći da ga je javno osudila samo da bi zaštitila svoju karijeru autorke dečjih knjiga. Rekla mu je da je on bio "postojan, velikodušan i vrhunski prijatelj".

Prošle nedelje, Daily Mail je izvestio da prijatelji žele da naglase razliku u optužbama sa kojima se suočavaju Sara i Endrju. Iako su dokazi o njenim poslovima sa Epstajnom uznemirujući, ona nije optužena za bilo kakvu kriminalnu aktivnost, za razliku od kraljevog brata, koji poriče krivicu.

Ko će sve platiti?

Sara je sada navodno "duboko zabrinuta" za svoje dve ćerke koje su, ni krive ni dužne, uvučene u ceo skandal. Na sajmu Art Basel u Dohi prošle nedelje, prijateljica Karolin Daur tešila je princezu Eugeniju zagrljajem dok su pozirale za fotografiju koju je manekenka kasnije podelila na Instagramu.

I dok je kralj preduzeo korake da zaštiti nećakinje pozivajući ih na porodična dešavanja, drugi nisu toliko oduševljeni.

"Sara je uzrujana što su njihova imena navodno uklonjena sa liste zvanica za crvene tepihe i humanitarna dešavanja," rekao je izvor.

Što se tiče povratka u Veliku Britaniju, drugi izvor je bio brutalan: "Ne znam da li je Sara samo u zabludi ili je očajna. Ima 66 godina, nema dom i nema vidljiv prihod. Javnost je zgrožena onim što je pročitala. A kako bi uopšte platila novi PR tim da joj spasi ugled? Kažu da se planira vratiti u tipičnom Ferdži stilu. Samo nisam siguran da će javnost na to nasesti."

