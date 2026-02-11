Slušaj vest

Pop princeza, kako je mnogi širom sveta zovu, pevačica Britni Spirs, upravo je potpisala ogroman novi muzički ugovor, koji uključuje prodaju njenih prava na bogat muzički katalog, kako saznaju strani mediji.

Prema novim pravnim dokumentima, do kojih je TMZ došao, Britni je prodala svoj vlasnički udeo u katalogu muzičkom izdavaču Primary Wave. Nije poznato koliko je Britni tačno plaćeno za muziku – dokumenta ne otkrivaju tačan iznos, ali izvori opisuju sporazum kao „istorijski ugovor“, u rangu sa ugovorom vrednim oko 200 miliona dolara koji je Džastin Biber potpisao kada je prodao svoj muzički katalog.

Britni Spirs na koncertu u Meksiku Foto: Francisco Morales / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slavila sa sinovima

Dokumenti pokazuju da je Britni, koju vodi menadžer Kejd Hadson, potpisala ugovor 30. decembra, a izvori navode da je pevačica zadovoljna prodajom i da je slavila provodeći vreme sa svojom decom.

Ugovor obuhvata hitove Britni Spirs kao što su: "(You Drive Me) Crazy", "Baby One More Time", "Break The Ice", "Circus", "Don't Let Me Be the Last to Know", "Everytime", "Gimme More", "Hold It Against Me", "I Wanna Go", "If U Seek Amy", "I'm a Slave 4 U", "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman", "Lucky", "My Prerogative", "Oops!... I Did It Again", "Overprotected", "Piece of Me", "Sometimes", "Stronger", "Till The World Ends", "Toxic" i "Womanizer"...

Nije jedina

Princeza pop muzike se tako pridružuje rastućem spisku izvođača koji su u poslednjih nekoliko godina prodali svoje muzičke kataloge, uključujući velike zvezde kao što su Džastin Biber, Brus Springstin, Bob Dilan, Pol Sajmon, Nil Jang, Šakira, KISS, Sting, Fil Kolins i Stivi Niks.Stivi Niks je još 2020. godine prodala 80% udela u svom izdavačkom katalogu kompaniji Primary Wave, a u to vreme autorska prava su joj bila procenjena na oko 100 miliona dolara.

