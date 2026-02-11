Slušaj vest

Porodica Bekam ponovo se našla pod lupom javnosti, a ovoga puta povod su tetovaže koje, čini se, govore više od reči.

Dok su Romeo i Kruz Bekam na društvenim mrežama pokazali nove trajne simbole privrženosti porodici, istovremeno su se pojavile informacije da je njihov stariji brat Bruklin odlučio da prekrije ili ukloni tetovaže koje su nekad bile posvećene upravo njima.

Tetovaža koju je Romeo Bekam posvetio porodici Foto: INSTAGRAM / Planet / Profimedia

Prema pisanju stranih medija, odnosi unutar porodice navodno su zahladneli nakon što je Bruklin prekinuo komunikaciju s roditeljima i braćom i u javnim istupima nagovestio da pomirenje trenutno nije u planu. Fotografije koje su se pojavile u javnosti dodatno su podstakle nagađanja jer se čini da su nestale tetovaže posvećene njegovom ocu Dejvidu, kao i one s imenima Romea, Kruza i sestre Harper.

U galeriji pogledajte tetovaže Bruklina Bekama:

1/5 Vidi galeriju Bruklin Bekam prekrio tetovažu posvećenu majci Viktoriji Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Za razliku od njega, mlađa braća šalju sasvim drugačiju poruku. Romeo je tokom posete tattoo-studiju istetovirao reč "porodica" na zadnjem delu vrata, dok je Kruz na torzu dodao slovo "J" kao posvetu svojoj devojci Džeki (Jackie) Apostel.

U galeriji pogledajte kako se Bruklin Bekam i Nikola Pelc provode dok se porodica raspada:

1/10 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju u odmoru usred porodične drame Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Bruklinova nekadašnja tetovaža s natpisom "tata" i porukom "Love you Bust", očevim nadimkom za sina, sada je gotovo u potpunosti prekrivena apstraktnim motivima i zvezdom, dok su i tetovaže s imenima braće i sestre postale jedva vidljive ili potpuno uklonjene.

Ipak, tetovaže posvećene njegovoj supruzi Nikoli Pelc i dalje su jasno vidljive. Par, koji se venčao 2022. godine, navodno razmišlja o proširenju porodice, a bliski izvori tvrde da ne isključuju ni usvajanje. Navodno žele veliku porodicu i barem jedno dete kom bi pružili dom iako ne bi bilo biološki njihovo.

U galeriji pogledajte fotografije Nikole i Bruklina s porodicom Bekam dok su se pravili da je sve u redu:

1/9 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

Takve vesti, nagađaju strani mediji, mogle bi da budu posebno emotivne za Dejvida i Viktoriju Bekam, koji su ranije otvoreno govorili o želji da jednog dana postanu baka i deka i budu aktivan deo života svojih unuka.

Bruklin je nedavno poručio kako sa suprugom želi miran i povučen život, daleko od reflektora, ističući da su im prioriteti mir, privatnost i sreća za sebe i svoju buduću porodicu.

Video: Bruklin Bekam i Nikola Pelc ulaze u restoran