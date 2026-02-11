Slušaj vest

Švedska princeza je jedna od onih koji se pominju u prepiskama Džefrija Epstajna, koji je dobio i jednu njenu fotografiju, a nuđeno mu je navodno i da ga ona poseti. Šta se zapravo dešavalo pre dve decenije i kakvo je iskustvo princeze Sofije s njim, ona je sama ispričala pred kamerama.

Prvo javno obraćanje

Princeza Sofija od Švedske, snaja aktuelnog kralja Karla XVI Gustafa, obratila se javnosti prvi put otkako su objavljeni novi papiri o Džefriju Epstajnu, osuđenom pedofilu i poznatom finansijeru.

Nakon što je američko Ministarstvo pravde objavilo dokumentaciju o Džefriju Epstajnu, više od tri miliona dokumenata i hiljade fotografija i snimaka, isplivalo je mnogo poznatih imena koja se pominju u Epstajnovim prepiskama od početka dvehiljaditih.

Tako su u ovaj šokantan, uznemirujući slučaj upletene brojne ličnosti iz sveta politike, biznisa i industrije zabave, a najviše pažnje su provukli detalji o Donaldu Trampu, Bilu Gejtsu i Ilonu Masku, kao i o članovima evropskih kraljevskih porodica, uključujući nekadašnjeg princa Endrjua, njegovu dugogodišnju prijateljicu princezu Mete-Marit od Norveške, princa Lorana od Belgije i princezu Sofiju od Švedske.

Princeza Sofija "zahvalna Bogu" što je Epstajna samo sretala

Međutim, dok ostali plemići koji se pominju u dokumentaciji ili ćute ili šalju medijima saopštenja, švedska princeza je izašla pred novinare i popričala s njima.

Supruga švedskog princa Karla Filipa je juče prisustvovala jednom događaju u Stokholmu, što je njeno prvo pojavljivanje u javnosti otkako su se pojavili novi papiri o Esštajnu. Ona nije izbegavala pitanja medija i zastala je da popriča s reporterima,pa se osvrnula i na ovaj slučaj.

"Srela sam ga u nekoliko društvenih situacija. Sada, kad čitam o užasnim zločinima koje je izveo nad mladim ženama, vrlo sam zahvalna što nisam imala nikakve veze s njim, osim tih nekoliko prilika u mojim dvadesetim.Mislima sam uz žrtve i nadam se da će se doći do pravde, rekla je prineza za švedsku TV4.

Četrdesetjednogodišnja princeza je dodala da je srela Epstajna na društvenom događaju i na projekciji jednog filma i istakla: "Hvala Bogu što je bilo samo to."

Šta piše o princezi Sofiji u Epstajnovim prepiskama?

Epstajn se dopisivao s ljudima o princezi, tada Sofiji Helkvist, pre više d dve decenije. U jednom mejlu iz 2010. godine mu je osoba čije je ime cenzurisano poslala njenu fotografiju.

"Evo fotografije naše Sofije, sećaš se, uskoro princeze Sofije. Švedska štampa je traži, a ona je u Africi," piše u i-mejlu uz fotografiju devojke koja leži potrbuške dok čita knjigu.

Epstajn se u više navrata dopisivao o njoj s Barbro Enbom, finansijerkom koju je People opisivao kao mentorku princeze Sofije i koja je bila gošća na njenom kraljevskom venčanju 2015.

U jednom mejlu iz decembra 2005, najverovatnije iz vremena kad je ona radila u Njujorku kao konobarica i pokušavala da izgradi glumačku karijeru, Enbomova uz njenu fotografiju piše Epstajnu:

"Ovo je Sofija, ambiciozna glumica koja je upravo stigla u Njujork. Ona je devojka o kojoj sam ti pričala pre nego što sam otišla, mislio sam da bi hteo da je upoznaš. Možda možemo da te posetimo pre nego što odeš na odmor?"

Švedska princeza Sofija Foto: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Epstajn joj je odgovorio da je trenutno na Karibima, pitao želi li Sofija da dođe na nekoliko dana i napisao da će poslati kartu.

Princeza Sofija je pominjana i u ranije objavljenoj dokumentaciji o Epstajnu, pa se kraljevska porodica oglasila tim povodom u decembru 2025. Palata je tada potvrdila da je princeza Sofija "upoznala pomenutu osobu u nekoliko prilika oko 2005. godine".

"Princeza nije imala nikakav kontakt s dotičnom osobom 20 godina," navela je Palata.

Do tih susreta je došlo pre nego što je Epstajn osuđen zbog podsticanja na prostituciju, uključujući maloletna lica, 2008. godine i pre optužbi seks trafiking 2019.

