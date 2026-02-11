Slušaj vest

Norveški biatlonac Sturla Holm Legreid osvojio je bronzanu medalju u trci na 20 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, ali je trenutak slavlja zasenila njegova emotivna ispovest koja je obišla svet.

Umesto da govori samo o sportskom uspehu, 28-godišnji olimpijacje pred kamerama zaplakao i priznao da je prevario devojku za koju tvrdi da je „ljubav njegovog života“.

„Napravio sam najveću grešku“

Sturla Holm Legreid Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

U razgovoru za norveški javni servis NRK, Legreid je otvorio dušu.

– Postoji osoba sa kojom sam želeo da podelim ovaj trenutak, a možda danas ne gleda. Pre šest meseci upoznao sam ljubav svog života, najlepšu i najdobrodušniju osobu na svetu. A pre tri meseca napravio sam najveću grešku – prevario sam je – rekao je kroz suze.

Otkrio je i da joj je istinu priznao nedelju dana ranije.

– Ovo je bila najgora nedelja u mom životu. Imao sam zlato u svom životu… Imam oči samo za nju. Ne znam šta želim da postignem ovim, samo bih voleo da ovo mogu da podelim sa njom – dodao je.

„Moram da budem iskren, makar me koštalo“

Sportista je naglasio da želi da bude uzor mladima, ali da to podrazumeva i priznanje sopstvenih grešaka.

– Moraš da priznaš kada uradiš nešto iza čega ne možeš da staneš i kada povrediš osobu koju voliš – rekao je.

U jednom trenutku je izjavio da je spreman da „baci nuklearnu bombu“ u javnost, samo da bi pokazao koliko mu je stalo i možda vratio devojku.

– Ona me sada verovatno mrzi. Ali nadam se da će shvatiti koliko je volim – poručio je.

Sturla Holm Legreid Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Njeno ime nije želeo da otkrije, iz poštovanja prema njenoj privatnosti.

Teška sezona i neočekivana bronza

Legreid je do bronze stigao nakon izuzetno napete trke u biatlon areni Antholc-Anterselva. Pogodio je 19 od 20 meta i tako osigurao treće mesto, dok je zlato pripalo njegovom sunarodniku Johanu-Olavu Botnu, a srebro Francuzu Eriku Perou.

Reakcije javnosti podeljene

Njegovo priznanje izazvalo je buru na društvenim mrežama. Dok su jedni hvalili hrabrost da javno prizna grešku, drugi su smatrali da je potez previše dramatičan.

Sturla Holm Legreid Foto: Zhang Tao / Xinhua News / Profimedia

„Slomljenog srca pokušava da je vrati kao u holivudskom filmu. Skidam kapu“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su bili oštriji: „Ovo je najgluplja stvar koju sam video. Ovako se ne vraća devojka – samo na filmu.“

Video: Žena se udala za kuma na svom venčanju