Slušaj vest

Čuveni američki dramaturg i esejista Artur Miler, jedan od najznačajnijih u 20. veku, ostavio je iza sebe mnogo drama, uključujući dela "Svi moji sinovi", "Smrt trgovačkog putnika", "Veštice iz Salema" i "Pogled s mosta"...

1/4 Vidi galeriju Artur Miler i Merilin Monro Foto: Profimedia, Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Za mnoge je, međutim, prva asocijacija na njega i danas njegov brak s Merilin Monro, jednom od najvećih ikona pop kulture.

Miler je upoznao čuvenu glumicu početkom pedesetih, dok je bio u braku s Meri Grejs Slateri, s kojom je dobio dvoje dece. Tada su imali kratku aferu, posle koje su ostali u kontaktu, a potom su ponovo počeli da se viđaju i Miler se razveo od supruge i odmah se oženio Merilin 1956.

Brak s Merilin Monro je dugo bio nesrećan

Ona je počela da razmišlja o povlačenju iz Holivuda kako bi na prvo mesto stavila svoj brak, navodno jer je žudela o mirnom, porodičnom životu na selu.

Čak je prešla u judaizam kako bi bila bliža Mileru i njegovim roditeljima, zbog čega je Egipat zabranio prikazivanje njenih filmova.

Ipak, njihov brak je bio daleko od srećnog i, kao i mnogi odnosi Merilin Monro, pun uspona i padova, strasti i patnje. Tokom snimanja filma "Neprilagođeni", za koji je Miler napisao scenario kao poklon supruzi, njegov odnos s Merilin Monro počeo je nepovratno da se raspada, a glumica je podnela zahtev za razvod u januaru 1961.

Baš na setu "Neprilagođenih", dramaturg je sreo svoju treću i poslednju suprugu, Inge Morat, fotografkinju koja je tada radila za Magnum Photos i koja je fotografisala par.

Inge Morat Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

– Zamišljala sam da će on biti veoma ozbiljan čovek – rekla je kasnije Inge. – Ali kad sam ga ugledala prvi put, plivao je leđno u bazenu u Rinu i pričao smešnu priču o tipu s naramenicama. Kasnije smo svi otišli u restoran, a on je počastio sto još smešnijim pričama.

I Artur Miler je opisao svoj prvi utisak o Inge, u autobiografiji "Timebend".

– Ušetao sam u bar "Mejps" i ugledao Džona Hjustona kako se smeje od srca s fotografkinjom... Primetio sam bob frizuru, njene prozirnoplave oči, sukobljenu osetljivost u njoj, ali sam tada bio zaokupljen završecima... Sve je izmaklo kontroli, a reči koje su izgovorene za tim stolom više nikad nisam mogao jasno da se setim – napisao je.

Inge nije bila svesna da je u tom trenutku brak Milera s Merilin Monro bio pred krajem. U intervjuu koji je kasnije dala za Marie Claire ispričala je da je delovalo kao da je između njih sve u redu, a Miler je u memoarima otkrio da se ona odmah svidela Merilin.

Artur i Merilin Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

– Merilin se odmah dopala. Cenila je njenu ljubaznost i odsustvo bilo kakve agresije, što je neverovatno za jednog fotografa. Svidele su joj se njene fotografije koje je Inge snimila i osećala pravu naklonost u njima – zapisao je Artur Miler.

U jednoj knjizi je dodao i da je, kad je Inge usmerila objektiv prema Merilin Monro, osetila "izvesnu odgovornost prema tome u šta je gledala".

– Njene fotografije Merilin su posebno empatične i driljive, jer je ispod slave uhvatila Merilininu patnju, i bol i životnu radost – piše Miler.

U svakom slučaju, nije poznato kada je tačno počela veza dramaturga s fotografkinjom, ali jeste da su se ubrzo zaljubili i da se, već godinu dana nakon što je njegov brak s Merilin formalno okončan, Miler se oženio Inge Morat 1962.

Inge i Artur Foto: KPA / Zuma Press / Profimedia

Zajedno su ostali do njene smrti 2002, tačno 40 godina, a dobili su ćerku Rebeku, koja je danas udata za glumca Danijela Dej-Luisa, i sina Danijela, koji je rođen s Daunovim sindromom i primljen u jednu ustanovu ubrzo nakon rođenja.

Merilina slava i lepota joj nisu budile nesigurnost

Iako bi mnogi bili prestravljeni da se udaju za čoveka koji je donedavno bio u braku s najlepšom, najpoželjnijom i najpopularnijom ženom na svetu, Inge se nikad nije preterano opterećivala time. Kada su je u intervjuu 1987. pitali da li bi volela da je obratila više pažnje na Merilin, rekla je da "morate da budete to što jeste".

– Čak i ako ste prva, druga ili treća žena, ako pokušavate da dominirate nad bilo kim ili da imitirate nekoga, to bi, mislim, bilo katastrofa – objasnila je.

Moratovu su opisivali kao ženu s ogromnim samopouzdanjem, što se videlo i u njenom umetničkom radu koliko i u privatnom životu. Navodno je imala magnetski privlačnu ličnost i uvek bila okružena ljudima, a u njenoj biografiji je bilo i afera.

Inge Morat i Artur Miler Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia

– Ona je jednostavno bila osoba koja vas privlači – istakla je jednom prilikom Linda Gordon, autorka biografije "Inge Morat: Nasleđe Magnuma".

Inge Morat je proživela nezamislivo

Do trenutka kad je upoznala Milera, Inge je već bila neko ko je video svet i doživeo mnogo teških situacija. Rođena je u Gracu i živela u Berlinu tokom Drugog svetskog rata, gde se njena porodica preselila tridesetih, a radila je u jednoj fabrici u Tempelhofu.

– Nakon što su savezničke bombe počele da padaju na Berlin, vrlo blizu fabrike municije u kojoj je bila na prinudnom radu, pridružila se kolonama od stotina, verovatno i hiljada, ljudi koji su peške napustili Berlin – objasnila je Gordonova.

Inge je prepešačila više od 700 kilometara da bi došla do roditelja, koji su tada bili u Salcburgu. Oni su bili simpatizeri nacističke ideologije, dok ona, istkala je Linda Gordon, nije.

Po okončanju rata je otišla u Pariz i zaposlila se u "Magnumu", elitonoj foto-agenciji, gde je radila sve: bila je i čistačica i sekretarica dok je učila sve o fotografiji. Tako je 1955. postala prva žena koja je bila stalna članica agencije, a posao joj je omogućio da vidi mnogo toga o čemu je ranije samo sanjala i ubrzo se izdvojila svojim darom da uhvati trenutak koji bi mnogima promakao.

Za mnoge je do danas, ipak, često na prvom mestu supruga poznatog umetnika.

– Ne sviđa mi se činjenica da je mnogi znaju samo kao ženu Artura Milera i, naravno, žene koja je usledila posle Merilin Monro. Ali moj utisak je da je bila prilično smirena kad je to u pitanju – istakla je njena biografkinja.

Upravo se, međutim, Milerove reči o Inge citiraju kao nešto što najkraće opisuje njen rad.

– Više od 50 godina, ona pretvara ljude i pejzaže u poeziju – rekao je jednom prilikom.

Odbačeni i zaboravljeni sin

Ipak, nije sve u priči MIlera i Moratove romantično.

Njihov zet Danijel Dej-Luis, jedan od najcenjenijih glumaca proteklih decenija, poznat je po tome što ne otkriva mnogo o svom privatnom životu, ali je do medija dospelo da on često posećuje Danijela Milera, brata njegove supruge kog su roditelji smestili u jednu ustanovu u Konektikatu odmah nakon rođenja.

Inge i Artur Foto: Carla Gahr / Zuma Press / Profimedia

Javnosti, štaviše, decenijama nije bilo poznato da Milerovi imaju još jedno dete pored Rebeke, a dok ga je majka povremeno posećivala, otac nikada nije dolazio da ga vidi. Navodno je Dej-Luis ubedio tasta da i on ode da upozna sina.

Kada su Milera pitali za sina jednom prilikom rekao je da Danijel "zna njegovo ime, zna da je on osoba, ali ne zna šta znači biti sin".

Nakon što je Inge preminula, Miler je izjavio da su oni zajedno imali samo jedno dete, a Danijel nije bio na njenoj sahrani. Međutim, nakon što je Miler umro, Danijel je naveden kao jedno od njegove dece.

VIDEO: Oskrnavljen grob Merilin Monro