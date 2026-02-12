Slušaj vest

Nekadašnji vozač Formule 1 Ralf Šumaher saopštio je na svom profilu na Instagramu da će se uskoro oženiti po drugi put.

On će reći "da" svom partneruEtjenu Buskeu-Kasanju, s kojim je već neko vreme u skladnoj vezi, a kratkom saopštenju za javnost par je istakao da su "oduševljeni zbog čestitki" i da "neće komentarisati privatne detalje", kao i da traže da se poštuje njihova intima.

Ralf Šumaher je tokom leta 2024. potvrdio višegodišnje spekulacije da je gej, kada je objavio fotografiju s Etjenom i poručio:

– Najlepša stvar u životu je kada imaš pravog partnera pored sebe, s kojim možeš da podeliš sve.

Venčanje Ralfa Šumahera

Prema pisanju nemačkog lista Bild, brat legendarnog Mihaela Šumahera organizovaće venčanje s Etjenom na jugu Francuske, Sen Tropeu, gde srećni par provodi veći deo godine. Planiramo je da svadbeno slavlje traje tri dana, ali se ne zna više detalja.

Ko je budući muž Ralfa Šumahera?

Etjen Buske-Kasanj je poslovni menadžer s kojim se Šumaher najverovatnije upoznao kad je Francuz počeo da radi za njega.

Nije poznato kada je njihov odnos postao romantičan, ali njihov blizak prijatelj sugerisao je da je par u vezi skoro dve godine. Nemačka glumcia Karmen Gajs rekla je da su Šumaher i Etjen "senzacionalno srećni" i da "nikada nisu imali ni svađu ni neslaganje"..

Koliko je poznato, Etjen je mlađi od Ralfa i ima 37 godina.

Odnos s bivšom suprugom ipak poljuljan

Nakon što je objavljeno da je Ralf Šumaher "izašao iz ormana", nemački mediji su preneli da je porodica u potpunosti u njega, uključujući njegovu bivšu suprugu Koru Birnkman, s kojom je Ralf bio u braku od 2001. do 2015. godine.

Par je zajedno dobio sina Davida i bio u prijateljskim odnosima posle razvoda, a Kora je nekoliko meseci posle Ralfovog priznanja da je u vezi s Etjenom priznala da ju je to povredilo.

– Volela bih da me je Ralf uključio ili mi makar dopustio da budem deo ove odluke. To bi bio znak poštovanja – smatra Kora, koja je zadržala Ralfovo prezime posle razvoda.

– Tokom njegove karijere u Formuli 1, bilo je mnogo glasina. Pitala sam da ga mi razjasni ima li istine u onome što pričaju, ali je uvek to negirao, pričao mi da sve umišljam i da mi možda treba pomoć psihologa – rekla je Kora.

– Kad je objavio to, bilo je kao da mi je neko zario nož u srce. "Izlazak iz ormana" uvek utiče na one oko tebe, uključujući i bivšu suprugu, s kojom imaš dete. Danas se osećam kao da sam u tom braku iskorišćena – priznaje bivša žena Ralfa Šumahera za Der Spiegel.

– Osećam se kao da sam protraćila svoje najbolje godine. Postavljam sebi toliko pitanja... Je li on bio iskren sa mnom

Potom se za RTL oglasio Etjen, koji je istakao da je verovao da ima dobar odnos s Korom i da su zajedno proveli divnih nedelju dana.

Posle svega se oglasio sin Šumaherovih, koji je javno uputio podršku ocu na Instagramu i podelio emotivnu ispovest, a potom je obrisao.

– Inače ne bih hteo javno da govorim o porodičnim pitanjima jer takvim temama nije mesto na internetu – počeo je David. – Nažalost, moja majka izgleda stvari gleda drugačije. Vreme je da se tome stane na kraj: samo želim da živim u miru, da ostvarujem svoje ciljeve i da me ne pitaju o stvarima za koje moje majka optužuje tatu i mene.

On je dodao da je njegova majka imala "mentalne probleme" otkako on zna za sebe.

– Roditelji su mi se razveli 2015. godine, a majka mi je tada pretila da će, ako ne budem živeo s njom, uništiti moje snove o tome da budem vozač jer mi neće potpisivati neophodna dokumenta – napisao je David.

– Od tada ona nije bila dovoljno dobro mentalno da brine o meni, a nisam hteo da odrastam u okruženju u kom je po ceo dan jedino bitno koliko je moj otac loša osoba, jednostavno više nisam hteo da budem u njenoj blizini – istakao je Ralfov i Korin sin.

