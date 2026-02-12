Slušaj vest

Pevačica Dženifer Lopez još jednom je pokazala da su disciplina i teška vežba dok se ne pomešaš znoj i suze temelj zdravog i uspešnog načina života.

Višestruko talentovana zvezda podelila je nekoliko selfija iz teretane na Instagram profilu koji prati 246 miliona fanova.

Latino diva pozirala je ispred ogledala u uskom, tamnoljubičastom kompletu za trening koji je istakao njene zategnute trbušnjake, butine i savršene grudi.

Uz fotografije je podelila motivacionu poruku: "Cilj je jasan. Biti bolji nego juče. Svakog dana".

Pevačica poslednjih godina promoviše stav o zdravom životu i govori da sve više pažnje posvećuje fizičkom i mentalnom zdravlju.

Pevačica je u jednom trenutku podigla majicu i napravila provokativnu pozu koja je momentalno izazvala lavinu komentara.

Iako su slike mnogi doživeli kao seksi izdanje, Džej Lo je jasno stavila do znanja da iza savršene linije stoje disciplina i svakodnevni rad. U više navrata je isticala da je jutarnji trening za nju postao neizostavan deo rutine i da upravo fizička aktivnost čuva njeno mentalno zdravlje.

- Sada sam spremna. Mršavija sam nego ikada. Trenutno sam u borbenoj formi - izjavila je prošle godine, objašnjavajući koliko joj je važna konstantna fizička aktivnost.

Još jednom je pokazala da sa 56 godina i dalje dominira scenom i da je doslednost njen najjači adut, bilo da je reč o crvenom tepihu ili teretani.

(Kurir.rs/Informer)

