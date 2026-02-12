Uske helanke i bradavice u prvom planu: Dženifer Lopez zapalila svet provokativnim fotografijama
Pevačica Dženifer Lopez još jednom je pokazala da su disciplina i teška vežba dok se ne pomešaš znoj i suze temelj zdravog i uspešnog načina života.
Višestruko talentovana zvezda podelila je nekoliko selfija iz teretane na Instagram profilu koji prati 246 miliona fanova.
Latino diva pozirala je ispred ogledala u uskom, tamnoljubičastom kompletu za trening koji je istakao njene zategnute trbušnjake, butine i savršene grudi.
Pogledajte u galeriji njene kadorve iz tertane:
Uz fotografije je podelila motivacionu poruku: "Cilj je jasan. Biti bolji nego juče. Svakog dana".
Pevačica poslednjih godina promoviše stav o zdravom životu i govori da sve više pažnje posvećuje fizičkom i mentalnom zdravlju.
Pevačica je u jednom trenutku podigla majicu i napravila provokativnu pozu koja je momentalno izazvala lavinu komentara.
Iako su slike mnogi doživeli kao seksi izdanje, Džej Lo je jasno stavila do znanja da iza savršene linije stoje disciplina i svakodnevni rad. U više navrata je isticala da je jutarnji trening za nju postao neizostavan deo rutine i da upravo fizička aktivnost čuva njeno mentalno zdravlje.
- Sada sam spremna. Mršavija sam nego ikada. Trenutno sam u borbenoj formi - izjavila je prošle godine, objašnjavajući koliko joj je važna konstantna fizička aktivnost.
Još jednom je pokazala da sa 56 godina i dalje dominira scenom i da je doslednost njen najjači adut, bilo da je reč o crvenom tepihu ili teretani.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Dženifer Lopez stavlja crveni karmin