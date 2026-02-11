Slušaj vest

Ime Marine Abramović pojavilo se u najnovijoj turi dokumenata u vezi sa Džefrijem Epstajnom koje je Ministarstvo pravde SAD objavilo u početkom ovog meseca.

Međutim, važno je naglasiti da se Abramovićeva ne pominje ni u kakvom kontekstu protivzakonitih radnji povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom. Njeno ime se pojavljuje u prepisci između Džona Brokmana i Epstajna, u kojoj Brokman hvali njen rad.

U dokumentu, koji je dostupan u biblioteci Ministarstva pravde, navodi se:

„Prošle nedelje imao sam fascinantan sastanak sa Marinom Abramović i HUO. Otišao sam u galeriju Šona Kelija da pogledam njen rad koji je neverovatan. Pogledaj.“

Dalje se dodaje:

„Ispostavlja se da je, osim što je vodeća umetnica performansa, prema HUO-u i izuzetno cenjena i tražena predavačica na umetničkoj sceni. Plan je da održi predavanje, ali poznajući nju, i u zavisnosti od osećaja koji stekne o grupi, to bi moglo da preraste u nešto mnogo zanimljivije. Zamolila me je da napišem profil svakog učesnika kako bi se pripremila. Mogu joj poslati tekstove o Toniju; ti si, međutim, daleko misteriozniji i intrigantniji. Ima li nekih članaka o tebi koje bih mogao da prosledim?“

Reakcije na društvenim mrežama

Pojavljivanje njenog imena izazvalo je burne reakcije na društvenim mrežama, naročito među desničarskim krugovima.

Jedna osoba je napisala:

„Mejlovi Džefrija Epstajna dokazuju da je Marina Abramović, umetnica poznata po ‘Spirit Cookingu’, pozivala poznate ličnosti na svoje performanse. Takođe je sarađivala sa prvom kompanijom Bila Gejtsa, Majkrosoftom.“

Reklama koju je Majkrosoft radio sa Abramović kasnije je povučena nakon što su je pojedine grupe optužile za satanizam. Vredi napomenuti da se i Bil Gejts, osnivač Majkrosofta, takođe pominje u Epstajnovim dokumentima.

Druga osoba je navela:

„To nikome u elitnim krugovima nije smetalo, dok je Marina Abramović dostigla vrhunac karijere i izgradila globalni kult devijacije. Mnogo toga je povezuje sa mračnim i zlim stvarima.“

Ko je Marina Abramović?

Marina Abramović je srpska konceptualna umetnica i performerka, svetski poznata po svojim radikalnim i dugotrajnim performansima iz 1970-ih i 1980-ih godina, u kojima je često testirala granice izdržljivosti tela i uma.

Optužbe za satanizam pojavile su se pre svega nakon što su desničarski mediji ponovo aktuelizovali njen performans iz 1987. godine pod nazivom „Spirit Cooking“, u kojem je ispisivala fraze svinjskom krvlju. Takođe je objavila knjigu „recepata“ u kojoj su metaforički opisi uključivali nasilne činove, što su kritičari tumačili doslovno.

U intervjuu za ARTnews 2016. godine Abramović je odbacila te optužbe:

„Svako može da pročita moje memoare i vidi da je moj rad daleko od satanizma… Moj rad se zapravo mnogo više bavi duhovnošću. Ovo je nesporazum.“

Njena biografkinja je ranije naglasila da bi doslovno shvatanje i sprovođenje tih „recepata“ predstavljalo potpuno pogrešno razumevanje umetničke namere.

Abramović je poznata po istraživanju granica svesti, duhovnosti i nepoznatog, o čemu je govorila i u dokumentarcu iz 2016. godine:

„Traganje za nepoznatim je najinspirativnija stvar za umetnika.“

U medijima se ranije pominjala i njena saradnja sa Džej-Zijem. Abramović je u jednom trenutku optužila repera da ju je „iskoristio“, ali je spor kasnije rešen i okarakterisan kao nesporazum između dvoje umetnika.