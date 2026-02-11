Slušaj vest

Muškarac kojeg je policija privela u okviru istrage o nestanku majke voditeljke Savane Gutri, Nensi Gutri, oglasio se nakon što je pušten na slobodu.

Kasno u utorak, 10. februara, policija je privela muškarca koji se predstavio kao Karlos Palazuelos iz Rio Rika u Arizoni, mesta udaljenog oko 100 kilometara južno od Tuskona, gde živi 84-godišnja Nensi.

Nensi je poslednji put viđena kako ulazi u svoju garažu nakon što ju je porodica dovezla kući u 21.48 sati u subotu, 31. januara. Vlasti veruju da je oteta u ranim jutarnjim satima u nedelju, 1. februara.

Voditeljka NBC Savana Gatri

„Nisam uradio ništa“

Palazuelos je u utorak uveče razgovarao sa novinarima ispred svoje kuće i poručio: „Nisam uradio ništa“, prenosi KVOA.

„Nadam se da će pronaći osumnjičenog, jer to nisam ja“, rekao je. „Nadam se da će ga pronaći kako bih mogao da očistim svoje ime.“

On je priveden nakon zaustavljanja u saobraćaju dok je bio na poslu. Tvrdi da nema predstavu zašto je zaustavljen, niti ko su Nensi Gutri i njena ćerka, voditeljka emisije „Today“, 54-godišnja Savana Gutri.

„Ne“, rekao je novinarima sležući ramenima. „Ne. To je problem. Ne znam ništa.“

Ispričao je da su ga nadležni pratili, pa im je, kako kaže, sam prišao, navodi se u snimku objavljenom na mreži X koji je podelio Andres Gutijerez sa CBS News-a. Na pitanje šta su mu rekli, odgovorio je: „Ništa. Stvarno, ništa. Samo su rekli: ‘Ne pomeraj se, kako se zoveš?’ Karlos. I to je bilo to. Ubacili su me u policijska kola.“

Kada su mu konačno rekli da je u pitanju otmica, kaže da je pomislio: „Šta, dođavola, ja radim ovde? Nisam uradio ništa. Nevin sam.“

Dodao je da ne prati vesti niti gleda emisiju „Today“ i da je bio potpuno šokiran kada je priveden. Tvrdi i da mu policija nije postavljala pitanja, ali da su pretražili njegov automobil i kuću.

Snimci nadzorne kamere i uznemirujući detalji

Njegovo privođenje usledilo je nakon što su vlasti objavile fotografije i video-snimke nadzornih kamera na kojima se vidi naoružana osoba na tremu Nensine kuće. Na snimcima koje su FBI i Kancelarija šerifa okruga Pima podelili na društvenim mrežama vidi se osoba sa ski-maskom, jaknom sa rajsferšlusom, rukavicama i rancem kako prilazi ulazu.

Snimak otmičara sa nadzorne kamere:

Otmičari Nensi Gatri snimljeni na kamerama

Na jednom snimku, koji je objavio direktor FBI-ja Kaš Patel, vidi se kako ta osoba pokušava da onesposobi „Nest“ kameru na ulaznim vratima. Na drugom snimku drži baterijsku lampu u ustima, a zatim kameru prekriva granama.

Samo nekoliko minuta nakon objavljivanja novih fotografija, Savana (54) je podelila iste na Instagramu uz poruku: „Verujemo da je još uvek živa. Dovedite je kući.“ Ubrzo je objavila i video-snimak osumnjičene osobe, uz apel: „Neko tamo prepoznaje ovu osobu. Verujemo da je još uvek tamo. Dovedite je kući.“

Porodica je 1. februara u 12.15 prijavila Nensin nestanak, nakon što se nije pojavila u crkvi.

Potraga velikih razmera i poruke za otkup

Organi reda pokrenuli su opsežnu istragu, navodeći da veruju da je Nensi odvedena protiv svoje volje, izjavio je šerif okruga Pima Kris Nanos na konferenciji za medije u utorak, 3. februara.

Na prednjim stepenicama Nensine kuće uočen je trag za koji se sumnja da je krv, a vlasti su potvrdile da pripada njoj. Navodni otmičar ili otmičari poslali su poruke sa zahtevom za otkupninu više medijskih kuća.

Prvi rok za isplatu bio je zakazan za 17 časova u četvrtak, 5. februara, a drugi za 17 časova u ponedeljak, 9. februara.

U subotu, 7. februara, Savana i njena braća i sestre objavili su potresan video na Instagramu u kojem su poručili: „Platićemo.“

Savana se trenutno nalazi u Arizoni sa porodicom dok čekaju odgovore o sudbini Nensi.