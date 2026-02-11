Dok se u Hrvatskoj atmosfera pred muzičko takmičenje „Dora“ zagreva do usijanja, autentična Zevin primećena je na ulicama Beograda. Razlog njene posete bio je sve samo ne turistički – jedna od glavnih favoritkinja za pobedu i odlazak na Evroviziju sastala se sa Konstraktom, umetnicom koja je pre četiri godine pesmom „In Corpore Sano“ redefinisala regionalni muzički izraz i osvojila visoko peto mesto na Evroviziji.

Susret koji je „zapalio“ društvene mreže

Snimci koji su osvanuli na njihovim Instagram i TikTok profilima potvrđuju da su se ove dve kreativne snage našle na istoj talasnoj dužini. U opuštenoj atmosferi, susret Zevin i Konstrakte deluje kao simbolična primopredaja štafete. S obzirom na to da Zevin na „Doru“ donosi hrabar, svež i vizuelno upečatljiv koncept, saveti od Konstrakte, „kraljice konceptualne umetnosti“ mogli bi biti presudni za njen nastup u velikom finalu.

Konstrakta uči Zevin kako da osvoji „Doru“ video

Beograd kao uvertira za evrovizijsku scenu

Boravak u Beogradu Zevin je, pored brojnih intervjua i medijskih gostovanja, iskoristila i za snimanje novih video materijala. Njena moderna i ekscentrična pojava savršeno komunicira sa estetikom naše prestonice, a napravljeni snimci dodatno naglašavaju njenu umetničku viziju, šaljući jasnu poruku – na scenu ne dolazi samo da bi pevala, već da predstavi kompletan audio-vizuelni identitet kakav region dugo nije video.

Zevin u poseti Konstrakti i Milovanu iz Zemlje Gruva video

Zevin – Glas nove generacije na „Dori“

Svojim projektom „My Mind“, Zevin je već osigurala status miljenice kolega, kritičara i fanova širom Balkana. Da je ozbiljan pretendent za evrovizijsku binu, potvrđuje i činjenica da se nedavno sastala sa Mrletom iz benda Let 3, koji je 2023. godine pesmom „Mama ŠČ!“ oduševio Evropu. Podrška regionalnih muzičara poput Mrleta i Konstrakte potvrđuje da je Zevin umetnica koja razmišlja i deluje van ustaljenih okvira.

Mrle iz Let 3 uči Zevin kako da osvoji „Doru“ video

Ostaje misterija da li je beogradski susret Zevin i Konstrakte bio samo prijateljska kafa ili uvod u neku buduću saradnju. Jedno je sigurno: nakon posete Beogradu, Zevin ovog petka, 13. februara, na scenu „Dore“ izlazi sigurnija nego ikada.