Endru Ranken, bubnjar legendarnog sastava The Pogues, preminuo je u 72. godini. Od Rankena su se na društvenim mrežama oprostili članovi benda kojem se bubnjar pridružio 1983. godine.

"Sa dubokom tugom objavljujemo da je preminuo Endru Ranken, bubnjar, osnivač i srce benda The Pogues. Endru, hvala ti za sve, tvoje prijateljstvo, tvoju duhovitost i velikodušnost duha, i naravno, za muziku; zauvek iskren prijatelj i brat. Naše misli i ljubav su uz njegovu porodicu u ovim tužnim i teškim trenucima", napisali su na mreži X.

Uzrok smrti još uvek nije poznat, ali slavni bubnjar godinama se borio sa raznim zdravstvenim problemima, uključujući hroničnu opstruktivnu bolest pluća.

Ranken je bubnjeve počeo da svira sa 14 godina, a nešto kasnije upoznao je osnivače kultne grupe — Shanea MacGowana i Jema Finera, koji su ga pitali da im se pridruži. Andrew je isprva odbio njihovu ponudu jer je već bio glavni pevač benda The Operation. Međutim, na kraju se predomislio te je 1983. godine postao stalni bubnjar The Poguesa. Ranken je bio naveden na svim zvaničnim snimcima benda, od kultnog debitantskog albuma "Red Roses for Me" iz 1984. do albuma "Pogue Mahone" iz 1996. godine.

Od Rankena se oprostila i Siobhan MacGowan, sestra preminulog Shanea MacGowana, koja je rekla: "Andrew je bio veoma važan deo priče. Brat benda i neverovatno talentovan i jedinstven bubnjar. Počivaj u miru." MacGowan je preminuo u novembru 2023. godine, u 66. godini.

Originalni članovi benda, James Fearnley, Jem Finer i Spider Stacy, prošle godine su se ponovo okupili, bez MacGowana i Rankena, kako bi obeležili 40 godina postojanja albuma "Rum, Sodomy & the Lash". Na turneji su im se pridružili mnogi gostujući izvođači, uključujući Nadine Shah i članove muzičke grupe Fontaines D.C.

Inače, bend je osnovan 1982. godine, a poznat je po kombinovanju panka sa tradicionalnom irskom muzikom. Iako je bend nastao u Londonu, imao je snažan irski identitet jer su mnogi članovi bili irskog porekla, uključujući frontmena Shanea MacGowana.

