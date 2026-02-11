Bekamov sin objavio porodičnu fotografiju, Viktorija šalje srca: Da li je to kraj drame u poznatoj porodici?
Nekoliko nedelja nakon što je Bruklin Bekam najstariji sin Viktorije i Dejvida Bekama optužio roditelje da „neprestano pokušavaju da unište njegovu vezu“ sa suprugom Nikolom Pelc Bekam, u šokantnoj objavi na društvenim mrežama, njegov brat Kruz (20) se prisetio lepših i bezbrižnijih dana sa porodicom.
U objavi bez opisa, podeljenoj na Instagramu 11. februara, Kruz je objavio preslatku fotografiju iz detinjstva sa Bruklinom (26) i Romeom (23). Na dirljivoj slici Bruklin grli mlađu braću, dok sva trojica nasmejano poziraju pred kamerom.
Porodične uspomene uprkos tenzijama
U nastavku objave, Kruz koji je ranije tvrdio da ga je Bruklin blokirao na Instagramu, zajedno sa roditeljima podelio je i fotografiju sa Romeom, Bruklinom i sestrom Harper (14), nastalu tokom izleta na pčelarsku farmu. Na slici su sva četvoro dece Bekamovih obučeni u zaštitna odela dok poziraju na livadi.
Na emotivni povratak u prošlost reagovala je i Viktorija, ostavivši u komentaru četiri crvena srca.
Kruzova nostalgična objava stiže ubrzo nakon što je Romeo na suptilan način iskazao privrženost porodici – novom tetovažom. Maneken je 8. februara podelio fotografiju tetovaže na potiljku sa natpisom „Family“ (Porodica).
Bruklinove teške optužbe
Podsetimo, Bruklin je 19. januara na Instagram storiju izneo ozbiljne optužbe na račun roditelja.
„Godinama sam ćutao i činio sve da ove stvari ostanu privatne“, napisao je. „Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su da izlaze u medije, ostavljajući mi jedini izbor da progovorim i kažem istinu o barem nekim lažima koje su objavljene. Ne želim pomirenje sa porodicom. Nisam pod nečijom kontrolom, prvi put u životu se borim za sebe.“
Osim što je tvrdio da su njegovi roditelji „ceo život kontrolisali narativ u medijima o porodici“, optužio ih je i da „neprestano pokušavaju da unište njegovu vezu još od pre venčanja i da to nije prestalo“.
Oglasio se i Nikolin otac
Dok se Dejvid i Viktorija još nisu javno oglasili, Nikolin otac, milijarder Nelson Pelc, prokomentarisao je porodičnu dramu tokom događaja The Wall Street Journal’s Invest Live u Palm Biču 3. februara.
„Da li je moja porodica u poslednje vreme bila u medijima?“ našalio se. „Nisam to uopšte primetio.“
Na pitanje o savetu za mladi par, bio je jasan:
„Moj savet je da se, dođavola, klone medija. Koliko je to ikome dobra donelo?“
Iako, kako kaže, ne voli javno da iznosi privatne stvari, Pelc je naglasio podršku ćerki i zetu.
„Moja ćerka i Bekamovi su neka druga priča to danas nije tema. Ali reći ću vam: moja ćerka je sjajna, moj zet Bruklin je sjajan i radujem se što će imati dug i srećan brak.“