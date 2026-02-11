Slušaj vest

Glumac Džejms Van Der Bik (48) najpoznatiji po ulogama u seriji Dawson's Creek i filmu Varsity Blues, preminuo je nakon borbe sa karcinomom debelog creva u fazi 3.

Njegova supruga, Kimberly Van Der Bik, objavila je tužnu vest na Instagramu. Par je zajedno imao šestoro dece: ćerke Oliviju, Anabel, Emiliju i Gvendlajn, i sinove Džošuu i Jeremiju.

Foto: Xavier Collin / Avalon / Profime

Glumac je dijagnozu karcinoma prvi put podelio ekskluzivno sa PEOPLE u novembru 2024. godine, ističući da se fokusira na svoje zdravlje i porodicu.

„Imam karcinom debelog creva“, otkrio je. „Privatno se bavim ovom dijagnozom i preduzimam korake da je rešim, uz podršku moje neverovatne porodice.“

Rak je otkriven nakon rutinskog kolonoskopskog pregleda u avgustu 2023. „Tada nisam bio zabrinut, ali gledajući unazad, imao sam simptome,“ rekao je. „Promenila su se pravila u crevima. Mislio sam da treba da promenim ishranu – možda da izbacim kafu, možda mleko u kafi – ali kada to nije pomoglo, shvatio sam da je vreme da proverim šta se dešava.“

Šok i prilagođavanje životu sa bolešću

„Osećao sam se zaista dobro kada sam izlazio iz anestezije jer sam konačno uradio sve provere,“ prisetio se Van Der Bik. „A onda mi je gastroenterolog – u svom najprijatnijem tonu – rekao: to je karcinom.“

Džejms van der Bik

Taj trenutak promenio je njegov život naglavačke. „Veoma sam zdrav,“ rekao je. „Bio sam u odličnoj kardiovaskularnoj kondiciji. Trudio sam se da se zdravo hranim koliko sam znao. Ipak, od tada sam mnogo naučio o pravoj zdravoj ishrani.“

Težina deljenja dijagnoze

Iako je rak zahtevao „posao sa punim radnim vremenom“ – od pregleda, preko osiguranja do praćenja rezultata – Van Der Bik je naveo da je jedna od najtežih stvari bila sama činjenica da mora da podeli vest.

„Reći ljudima je zahtevalo mnogo energije,“ priznao je. „Ja sam empata. Volim da se brinem o svima. Bio sam Superman, želeo sam da budem sve za sve – tata, pružalac. Reći o tome porodici i prijateljima bilo je zaista teško.“