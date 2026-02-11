Slušaj vest

"Imam kolorektalni karcinom. Privatno sam se bavio ovom dijagnozom i preduzimao sam korake da je rešim, uz podršku moje neverovatne porodice. Postoji razlog za optimizam i osećam se dobro", govorio je glumac za People nakon što je saznao dijagnozu.

Kako je rekao, takođe je dao prioritet vremenu sa svojom porodicom - suprugom Kimberli i njihovo šestoro dece: Olivijom, Džošuom, Anabel, Emilijom, Gvendolin i Džeremijajem.

Prvi simptomi bolesti

"Uvek sam povezivao rak sa godinama i sa nezdravim, sedentarnim načinom života", ovako je govorio glumac o bolesti pa otkrio da je nekoliko meseci pre dijagnoze otkrio da je pretrpeo 'promenu u pražnjenju creva', ali da ipak nije mislio da je to nešto ozbiljno.

"Mislio sam da možda ostavim kafu, ili da ne stavljam mleko u kafu. Ali kada sam to prekinuo i nije se poboljšalo, pomislio sam: „U redu, bolje da ovo proverim.“

Zatim je podvrgnut kolonoskopiji i dobio je vest da ima rak debelog creva trećeg stadijuma.

„Osećao sam se zaista dobro kada sam izašao iz anestezije, da sam to konačno uradio. Onda je gastroenterolog rekao na svoj najprijatniji način pored kreveta da je to rak. Mislim da sam pao u šok“, govorio je glumac.

Potresna objava supruge

U sredu je Džejmsova supruga, Kimberli Van der Bik, podelila sa fanovima na Instagramu tužnu vest.

Uz portret nekadašnjeg miljenika publike iz devedesetih, napisala je:

„Naš voljeni Džejms Dejvid Van Der Bik preminuo je jutros u miru. Svoje poslednje dane dočekao je sa hrabrošću, verom i dostojanstvom. Ima još mnogo toga da se kaže o njegovim željama, njegovoj ljubavi prema čovečanstvu i svetosti vremena. Ti dani će doći. Za sada vas molimo za mir i privatnost dok tugujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem.“