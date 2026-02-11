Slušaj vest

Nakon smrti Džejmsa Van Der Bika u 48. godini, isplivala je njegova potresna poslednja poruka upućena fanovima.

Zvezda serije "Dosonov svet" otkrila je da planira da „se oporavi i odmori“ u mesecu koji je prethodio njegovoj iznenadnoj smrti. Njegova porodica potvrdila je vest na društvenim mrežama, nešto više od godinu dana nakon što je prvi put objavio da mu je dijagnostikovan rak debelog creva u trećem stadijumu.U video-poruci objavljenoj 15. januara na Instagramu, glumac je razmišljao o novogodišnjim odlukama.

„Da li još neko misli da su novogodišnje odluke nemoguće za ispuniti? Reći ću vam nešto, ne mislim da je to vaša krivica“, rekao je.

„Zašto slavimo novu godinu usred zime? Zašto slavimo nove početke u vreme kada priroda miruje?“

Zatim je dodao reči koje danas zvuče još potresnije:

„Uzeću zimu da se oporavim, da se odmorim, a novogodišnje odluke doneću na proleće. Ko je sa mnom?“

Poruka u skladu s prirodom

Objašnjavajući svoju filozofiju, Van Der Bik je rekao:

„Životinje hiberniraju! Ptice lete na jug tokom zime!

Vreme za slavlje novog početka, novog vas i novih odluka jeste proleće, na prolećnu ravnodnevicu, kada cveće procveta, kada postane toplije i ptice se vrate.

Tako to priroda radi. Zašto se borimo protiv prirode?“

Tužna vest potvrđena jutros

Smrt glumca prijavljena je jutros u 6:44, prema podacima Kancelarije sudskog veštaka okruga Travis u Teksasu.

Njegova supruga Kimberli potvrdila je vest dirljivom objavom na Instagramu:

„Naš voljeni Džejms Dejvid Van Der Bik preminuo je jutros u miru. Svoje poslednje dane dočekao je sa hrabrošću, verom i dostojanstvom. Ima još mnogo toga da se kaže o njegovim željama, njegovoj ljubavi prema čovečanstvu i svetosti vremena. Ti dani će doći. Za sada vas molimo za mir i privatnost dok tugujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem.“

Porodica mu je bila sve

Pored supruge Kimberly, iza sebe je ostavio šestoro dece: Oliviju (14), Džošuu (12), Anabel (10), Emiliju (8), Gven (6) i Džeremaju (3).

Njegova poslednja poruka o odmoru, prirodi i novim počecima danas odjekuje snažnije nego ikada – kao tiha, ali duboka poruka o vremenu, životu i prihvatanju njegovog ritma.