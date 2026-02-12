Slušaj vest

Na Instagram profilu brazilske supermodelke Adrijane Limeosvanula je nova serija fotografija koja je odmah izazvala lavinu komentara. Reč je o modnoj kampanji brenda Viktorija Sikret, saradnji koja je obeležila njenu impresivnu karijeru.

Nova kolekcija i poznate face

Na objavljenim fotografijama, Adrijana Lima pozira zajedno sa Kendis Svonpul, koja je takođe bila jedan od čuvenih "anđela" Viktorija Sikret brenda.

"Grudnjak stvoren za vašu omiljenu majicu. Predstavljamo novu kolekciju Signature Viktorija Sikret", stoji u opisu objave. U kampanji se vide tri različita izdanja: teget, roze i žuti komplet, pri čemu nekoliko fotografija otkriva da veš ima i izazovni tanga detalj.

Karijera obeležena Viktorija Sikret brendom

Adrijana Lima potpisala je prvi ugovor sa Viktorija Sikretom 2000. godine, a saradnja je trajala 19 godina. Tokom svoje karijere bila je centralna zvezda godišnjih revija i tri puta nosila čuveni milionski grudnjak – 2008, 2010. i 2014. godine (poslednji put sa Alesandrom Ambrosio).

Pet puta je otvarala VS revije: 2003, 2007, 2008, 2010. i 2012. godine. Sa "anđeoskim krilima" oprostila se 2018. na modnom šouu u Njujorku, kada je emotivno plakala na pisti i odlučila da napravi pauzu u manekenstvu. Ipak, ubrzo se vratila profesiji koja je proslavila njeno ime.

U galeriji pogledajte izazovne fotografije Adrijane Lime na modnoj pisti:

Povratak na modnu scenu

Nakon šestogodišnje pauze, Adrijana Lima učestvovala je na Victoria's Secret Fashion Show 2024. u Njujorku, kao i na prošlogodišnjoj godišnjoj reviji u Velikoj jabuci. Taj nastup bio je jubilarni 20. put da model sarađuje sa brendom, u periodu kada se kompanija okrenula inkluzivnijim kampanjama, angažujući i plus sajz modele, što se jasno vidi u novoj reklami.

Kreativni direktori brenda saopštili su da je Adrijana Lima ponovo potpisala stalni ugovor i da će tokom cele godine biti zaštitno lice kampanja i promotivnih aktivnosti Viktorija Sikret brenda.

