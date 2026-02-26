Slušaj vest

Glumac Patrik Dempsi poznat po svojoj kultnoj ulozi dr Dereka Šeperda u seriji "Grejeva anatomija" (Gray's Anatomy), otvoreno govori o složenostima ličnog života, uključujući i prvi brak s Rošel Roki Parker.

Venčanje para 1991. označilo je početak veze koja je kasnije izazvala veliku pažnju javnosti zbog značajne razlike u godinama između njih. Ipak, Dempsiju je trebalo čak 15 godina da iskreno progovori o tome šta ga je privuklo Parkerovoj i kako je njihova veza oblikovala njegov život.

Ratrik sa svojom prvom ženom Roki Parker Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Patrik je prvi put upoznao Parkerovu 1984, kada su zajedno radili na predstavi "Memoari s plaže Brajton". Tada je Dempsi imao samo 18 godina, dok je Parkerova bila 44-godišnja majka troje dece, piše Stil.

Uprkos velikoj razlici u godinama, njihova veza je postepeno rasla i par je počeo da se zabavlja. U ranim fazama odnosa Roki je preuzela ulogu Patrikovog trenera glume, a kasnije je postala i njegov menadžer, kako prenosi časopis Hello.

Njihova romansa dugo je bila držana u relativnoj tajnosti, verovatno zbog zabrinutosti da bi razlika u godinama mogla negativno uticati na Parkerovinu karijeru u Holivudu. Međutim, do trenutka kada je karijera Patrika Dempsija uzletela kroz uloge u filmovima poput "Sweet Home Alabama", "Gvožđe anđela" i "Vrisak", par se već venčao. Ipak, uprkos početnom uzbuđenju i pažnji javnosti, njihov brak je počeo da se raspada sredinom devedesetih. Godine 1994. podneli su zahtev za razvod, a naveli su "nepremostive razlike".

Roki je u to vreme iznela optužbe za napad, ali ih je kasnije povukla, tvrdeći da je njen pravni tim vršio pritisak na nju da iznese te tvrdnje.

U intervjuu sa Barbarom Volters Dempsi je kasnije opisao svoj prvi brak kao "frojdovsku noćnu moru, koja je javno poznata", priznajući da je veza s Parkerovom imala dubok psihološki uticaj na njega, prenosi 7News.

On je otvoreno priznao nešto što niko nije očekivao.

- Mislim da mi je bila potrebna majka. Bilo je mnogo negativnih stvari koje još ne mogu da prevaziđem. Imala je sina godinu dana starijeg od mene - osvrćući se na majčinsku dinamiku koja je oblikovala njihov brak.

Uticaj porodičnog života

Razmišljanja glumca o prvom braku otkrivaju i dublje emocionalne borbe koje su proizašle iz njegovog ranog porodičnog života. Njegova majka Anđela suočila se s rakom jajnika krajem devedesetih, upravo u periodu kada je Dempsijeva veza s Parkerovom postajala intenzivnija. Anđelina borba sa bolešću trajala je 17 godina, sve dok nije preminula 2014.

Ovaj težak period nesumnjivo je uticao na Dempsijevo emocionalno stanje i dinamiku njegovih odnosa, uključujući i brak s Parkerovom.

Patrik sa drugom suprugom Foto: Profimedia

Život posle razvoda

Tri godine nakon razvoda, Dempsi je ponovo pronašao ljubav sa šminkerkom Džilijan Fink. Par se venčao 1999. i dobio troje dece i tako započeo novo poglavlje u Patrikovom životu.

U međuvremenu Parkerova je poslednje godine života provela boreći se protiv raka. Dijagnostikovan joj je rak pluća i grla, što je na kraju dovelo do njene smrti 2014. u 74. godini.

(Kurir.rs/Srećne.rs)

