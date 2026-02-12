Slušaj vest

Mladi glumac Pavle Mensur, poznat po posvećenosti zdravom životu i redovnim treninzima, nedavno je na društvenim mrežama podelio fotografiju iz teretane koja je izazvala veliki broj reakcija. Njegov izgled posebno je oduševio pratioce, a devojke su najviše komentarisale njegov oblikovan biceps.

Trening u prvom planu

Na objavljenoj fotografiji, Pavle Mensur je pozirao u trenerci i majici bez bretela, što je dodatno istaklo njegovu mišićnu građu. Mnogi su takođe primetili tetovaže koje glumac ima na ruci, što je dodatno privuklo pažnju pratilaca.

Pavle Mensur - selfi u teretani
Pavle Mensur - selfi u teretani Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Bivša veza sa Nastasijom Stošić

Pavle Mensur je ranije bio u vezi sa Nastasijom Stošić, koja je javnosti otkrila detalje o njihovoj veridbi putem Instagrama.

Pavle Mensur sa devojkom
Pavle Mensur sa devojkom Foto: Printscreen/Instagram

"Ova devojčica u duši još uvek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana, i volim najviše što mogu, ali ja sam verena. Svim devojkama, to bi vam bilo to, izvinite, ali nije mi žao, on je zvanično moj," napisala je tada Nastasija Stošić na svom Instagram profilu.

Ova objava još jednom je podsetila javnost na romantičnu stranu glumčeve privatnosti, dok sada uživa u svojoj svakodnevici posvećenoj zdravlju i treninzima.

Ne propustitePop kultura"Glumci kad piju to je boemština, a ja kad pijem onda sam alkoholičar" Mreže gore zbog izjave Pavla Mensura
agal8382.jpg
Pop kulturaPavle Mensur se skinuo i pokazao mišiće: Glumac uživa na moru, slikao se bez majice i pohvalio se izvajanom figurom (FOTO)
Pavle Mensur
Pop kulturaPavle Mensur pokazao mišiće, devojkama popadale vilice: "Ovo je prava transformacija", pripadnice lepšeg pola komentarima usijale mreže
ataimages-press-tri-sprata-komedije-25082022-0011.jpg
Pop kulturaPavle Mensur uslikao novu devojku? Nakon raskida veridbe sa voditeljkom novom objavom zapalio mreže! Nazvao je - slatkiš
Pavle Mensur

Pogledajte video: Pavle Mensur o Sarajevu i bosanskom pasošu

Pavle Mensur o Sarajevu i bosanskom pasošu Izvor: Kurir