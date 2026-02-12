Pavle Mensur u punom gasu u teretani: Biceps samo što ne pukne, lepši pol izgubio glavu (Foto)
Mladi glumac Pavle Mensur, poznat po posvećenosti zdravom životu i redovnim treninzima, nedavno je na društvenim mrežama podelio fotografiju iz teretane koja je izazvala veliki broj reakcija. Njegov izgled posebno je oduševio pratioce, a devojke su najviše komentarisale njegov oblikovan biceps.
Trening u prvom planu
Na objavljenoj fotografiji, Pavle Mensur je pozirao u trenerci i majici bez bretela, što je dodatno istaklo njegovu mišićnu građu. Mnogi su takođe primetili tetovaže koje glumac ima na ruci, što je dodatno privuklo pažnju pratilaca.
Bivša veza sa Nastasijom Stošić
Pavle Mensur je ranije bio u vezi sa Nastasijom Stošić, koja je javnosti otkrila detalje o njihovoj veridbi putem Instagrama.
"Ova devojčica u duši još uvek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana, i volim najviše što mogu, ali ja sam verena. Svim devojkama, to bi vam bilo to, izvinite, ali nije mi žao, on je zvanično moj," napisala je tada Nastasija Stošić na svom Instagram profilu.
Ova objava još jednom je podsetila javnost na romantičnu stranu glumčeve privatnosti, dok sada uživa u svojoj svakodnevici posvećenoj zdravlju i treninzima.
