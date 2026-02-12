Slušaj vest

Glumac Džejms Van Der Bikpreminuo je u sredu u 48. godini, nakon što mu je 2023. godine dijagnostikovan rak debelog creva. Tužnu vest o njegovoj smrti objavila je supruga, Kimberli Van Der Bik, na Instagramu. Nakon objave, brojni prijatelji, obožavaoci i najbliži oprostili su se od glumca, otkrivajući da su proveli vreme s njim neposredno pre njegove smrti.

Dirljivi oproštaji prijatelja

Glumac Alfonso Ribeiro je u komentaru na objavu Kimberli Van Der Bik napisao: "Srećan sam što sam bio tamo da se oprostim." U posebnoj objavi posvećenoj Džejmsu, Ribeiro je dodao da je "trenutno slomljen".

"Bio je moj istinski prijatelj, brat i životni vodič. Bio sam uz njega na ovom strašnom putu borbe protiv raka. Njegova porodica i prijatelji prošli su kroz uspone i padove. Od trenutaka nade kada se činilo da je pobedio bolest, do poražavajućih padova kada se bolest vratila. Toliko sam naučio od Džejmsa," napisao je i istakao da su Džejms i Kimberli "promenili" njegov život.

"Zauvek ću im biti zahvalan za sve što su dali meni i mojoj porodici. Živeće zauvek u mom srcu. Uvek ću biti tu za njihovu decu. Ulogu Gveninog kuma uvek ću smatrati jednom od najvažnijih u svom životu. Volim te, Džejms, i znam da imam anđela čuvara koji pazi na mene. To što sam se mogao oprostiti ovog vikenda zauvek ću nositi u sebi. Počivaj u miru, brate moj. Počivaj u miru," dodao je.

Glumac Mehkad Bruks takođe se oprostio emotivnim rečima: "Biti s tobom ovih poslednjih dana bila mi je najveća čast u životu. Do ponovnog susreta, moj predivni brate," napisao je.

Poslednji dani uz zalazak sunca

Stesi Keibler je potvrdila da je provela vreme sa Džejmsom u njegovim poslednjim danima i podelila fotografiju na kojoj sedi u invalidskim kolicima i gleda zalazak sunca.

"Provesti ove poslednje dane s tobom bio je istinski dar od Boga. Nikada u životu nisam bila toliko prisutna," započela je Keibler u dugoj objavi: "Kada znaš da je vreme sveto, ne trošiš ni jedan dah uzalud. Ne žuriš. Ne skroluješ. Ne brineš o sutrašnjem danu. Sediš. Slušaš. Držiš se za ruke. Gledaš kako nebo menja boje i dopuštaš da i tebe promeni."

"U tih nekoliko dana naučio si me o prisutnosti više nego što bi ijedna knjiga mogla. Pokazao si mi kako izgleda verovati u Božji plan, čak i kada ti srce puca. Pogotovo kada ti srce puca," nastavila je Keibler. Podelila je i da su jedne večeri zajedno gledali zalazak sunca dok je Džejms delio svoju mudrost, nade i obećanja koja su jedno drugom dali.

"Razgovarali smo o tome kako svet ponekad može izgledati naopak... i kako možda nebo sada treba tvoj duh da nam pomogne da se stabilizujemo ovde dole. I baš kada je sunce nestalo, zvezda padalica proletela je nebom… kao podsetnik da ništa od ovoga nije slučajno."

Nazvala je glumca "darom", "neverovatnim suprugom" i "izvanrednim tatom" šestoro dece koje je imao sa Kimberli.

"Bila je čast stajati uz tvoju porodicu u ovim svetim trenucima. Dao si svetu toliko darova. Tvoja prisutnost bila je jarko svetlo u mom životu i životima mnogih drugih. I dok tvoje fizičko telo možda više nije ovde, znam da tvoj duh čini velike stvari. Već to osećam. Možda smo izgubili dobrog čoveka ovde na zemlji… ali nebo je dobilo nešto izvanredno."

Praznina koju ostavlja

Još jedna prijateljica Džejmsa, dizajnerka Erin Feterston, potvrdila je da je bila uz njega u poslednjim danima i podelila nekoliko fotografija, uključujući i jednu na kojoj drži njegovu ruku dok je ležao u krevetu.

"Kakva čast bila imati mesto za tvojim stolom i zvati te najboljim prijateljem. Praznina koju ostavljaš nikada se neće moći ispuniti, ali daćemo sve od sebe da tvoju prelepu porodicu obasipamo ljubavlju i setimo se da nastavimo da plešemo u tvoju čast – jer ti si uvek znao važnost radosti. Volimo te. Zauvek," napisala je Feterston.

