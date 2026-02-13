Slušaj vest

Điđi i Bela Hadid danas spadaju među najpoznatije manekenke sveta. Samouvereno su koračale svim najprestižnijim modnim pistama, a njihova pojava na sceni pre oko deset godina bila je dovoljno impresivna da čak i Džefri Epstin ostane zbunjen njihovom brzinom uspeha.

Džefri Epstin Foto: AP

Za običnog čoveka svet šoubiznisa je već dovoljno impresivan. Ugovori vredni milione dolara, Instagram objave po basnoslovnim ciframa, ali i sukobi koji pune naslovnice tabloida,sve to je razlog da se pomno prati svaki njihov korak.

Nakon skadala sa Epstinom, sve oči svetske javnosti su uprte u poznate ličnosti, a nedavno su se u centru skandala naše i velike zvezde, Điđi i Bela Hadid.

Prepiska iz decembra 2015. godine, za koju se veruje da ju je napisao Epstin, pokazuje koliko je njegova pažnja bila usmerena na manekenke. U jednoj poruci, on se pitao kako su Điši i Bela Hadid tako brzo stekle slavu i tražio dodatne informacije o njihovim karijerama.

Odgovor je bio kratak i jasan, za njihovu profesionalnu putanju odgovoran je njihov otac, koji ih je i finansijski podržavao. U to vreme Điđi Hadid je imala 20 godina i već je bila klijent agencije IMG Models, radeći na velikim modnim kampanjama. Njena mlađa sestra Bela, tada 19-godišnjakinja, takođe je gradila karijeru u istoj agenciji.

Mohamed i Bela Hadid Foto: Profimedia

Roditelji sestara Hadid igraju ključnu ulogu u njihovom uspehu. Otac Mohamed Hadid, palestinsko-američki biznismen, proslavio se luksuznim hotelima i vilama, posebno u Beverli Hilsu i Bel Eru, gde je bogatstvo stvarao kroz višedecenijska ulaganja u nekretnine.ĐMajka, Jolanda Hadid, bivša manekenka holandskog porekla, radila je za agenciju Ford Models i postala poznata kroz reality emisiju "Real Housewives of Beverly Hills".

Jolanda i Điđi Hadid Foto: Profimedia

Nakon godina provedenih u Los Anđelesu, povukla se na prostrano imanje i farmu lavande u Pensilvaniji, gde danas vodi mirniji život okružena prirodom, životinjama i porodicom.