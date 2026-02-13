Slušaj vest

Burne reakcije javnosti povodomobjavljenih Epstajnovih fajlova se nedeljama ne smiruju. Poslednjih dana jedna od glavnih tema na mrežama postala je i članica moćne multimilijarderske porodice Rotšild, Filipin de Rotšild, koja je bila vlasnica francuske vinarije "Château Mouton Rothschild." Nastupala je pod umetničkim imenom Filipin Paskal (ime je uzela po svom dedi po ocu, Henriju de Rotšildu, koji je takođe koristio prezime Paskal za pisanje drama).

Na društvenim mrežema svakodnevno izlaze printskrinovi Epstajnovih fajlova, kojima se otkriva povezanost osuđenog seksualnog prestupnika sa pripadnicima svetske elite. U jednom od mejlova koje je Epstajn poslao milijarderu Peteru Tilu, napisao je: "Kao što verovatno znaš, ja predstavljam Rotšilde..."

Rotšildi su kontroverzna jevrejska bankarska porodica. Javno su podržavali cionizam, pa danas u Tel Avivu postoji Bulevar Rotšilda. Rotšildi su imali važnu ulogu u osnivanju države Izrael 1948. godine, kao i u finansiranju infrastrukture i razvoja nove zemlje. Porodica Rotšild je još u 19. veku aktivno finansirala cionističke inicijative, učestvujući u prvom cionističkom kongresu (1897) i osnivanjem ranih jevrejskih naselja u Palestini.

Baron Edmond de Rotšild (1845 - 1934) iz francuske grane porodice poznat je kao „otac cionističkog naseljavanja“. Kupovao je zemlju u Palestini i finansirao osnivanje prvih jevrejskih sela (moshav i kibuc) krajem 19. i početkom 20. veka. Podržavao je poljoprivredne projekte, školstvo i infrastrukturu, često ličnim sredstvima.

Na društvenim mrežama su nedavno objavljene fotografije sa zabava misteriozne multimilijarderske porodice Rotšild, koje su u najmanju ruku bizarne, sa lutkama beba bez ekstremiteta i satanističkim simbolima.

"Žrtvene i satanističke kultne proslave pedofilske elite imaju dugu istoriju. Godine 1972. procurile su fotografije privatnih zabava koje su Rotšildi organizovali u svojoj palati Château de Ferrières u Parizu. Sve je to kult Bafometa.Stenli Kjubrik je to znao", glasi jedan od komentara na mreži "X".

Filipin de Rotšild

Filipin de Rotšild je preminula je 23. avgusta 2014. u 80. godini života, od „komplikacija nakon operacije“, međutim na društvenim mrežama je njeno ime postalo ponovo aktuelno. Naime, objavljene su brojne njene fotografije na kojima ima ogrlicu sa predstavom Bafometa, demona koji se često koristi kao sinonim za satanu.

Pogledajte u galeriji fotografije Filipin de Rotšild sa priveskom oko vrata koji predstavlja Bafometa:

1/6 Vidi galeriju Filipin de Rotšild Foto: STAN HONDA / AFP / Profimedia, JEAN-PIERRE MULLER / AFP / Profimedia, MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

"Filipin Matild Kamil, Baronesa de Rotšild, ponosno nosi oko vrata lik koze sa rogovima ili „Bafometa“, pred očima sveta. Najjednostavnije rečeno, ove porodice doslovno poštuju samo zlo. Kada vam pokažu ko su, verujte im", glasi objava na mreži "X" koja je prikupila preko devet hiljada lajkova.

Ko je Bafomet?

Bafomet je figura ukorenjena u okultnim i zapadnim ezoterijskim tradicijama. U okultnim i ezoterijskim učenjima, Bafomet simbolizuje ravnotežu, znanje, duhovnu snagu i univerzalnu harmoniju. Njegovo ime se pojavilo u 14. veku, tokom suđenja vitezovima templarima, kada je Katolička crkva optužila red templara za jeres i idolizaciju demona Bafometa, jer su njegov lik koristili tokom ceremonije inicijacije.

Moderni popularni prikaz Bafometa utvrdio je Elifas Levi 1856. godine. Njegova ilustracija prikazuje krilatog, androgenog hibrida čoveka i koze, što je namerna sinteza binarnih suprotnosti, dizajnirana da predstavi koncept savršene ravnoteže. On ima ženske grudi i baklju na glavi između rogova, a na čelu ima nacrtan pentagram.

Prikaz Bafometa utvrdio je Elifas Levi Foto: ART Collection / Alamy / Profimedia

Levijev Bafomet vremenom je postao sinonim za đavola. Slika koze unutar pentagrama okrenutog nadole je kasnije usvojena kao službeni simbol tzv. "Crkve Sotone" i koristi se među satanistima.

Hrišćanski evangelista Džek T. Čik tvrdio je da je Bafomet demon koga poštuju slobodni zidari - masoni.

Bonus video: