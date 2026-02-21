Slušaj vest

Nakon smrti Džejmsa van der Bika u 48. godini, pažnja javnosti okrenula se i na njegovu suprugu Kimberli, s kojom je proveo 15 godina u braku i dobio šestoro dece. Njihova priča počela je daleko od Holivuda - na putovanju u Izraelu.

Džejms, koji je u novembru 2024. otkrio da boluje od kolorektalnog karcinoma u trećem stadijumu, preminuo je 11. februara. Vest o njegovoj smrti potvrdila je upravo Kimberli.

"Naš voljeni Džejms Dejvid van der Bik preminuo je mirno jutros. Poslednje dane dočekao je s hrabrošću, verom i milošću. Mnogo toga imamo za podeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovečanstvu i svetosti vremena. Ti dani će doći. Za sada molimo za mir i privatnost dok tugujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem," poručila je.

Upoznali su se u Izraelu

Džejms i Kimberli upoznali su se 2009. godine tokom organizovanog putovanja u Izraelu, nedugo nakon što je završio njegov prvi brak. U povodu desete godišnjice braka, Džejms je pisao o tom periodu i otkrio da je tada shvatio da je "gotov sa samačkim životom" i da želi "pravu vezu" i "srodnu dušu s kojom može graditi porodicu". Iako Kimberli u početku nije planirala ozbiljnu vezu, samo šest meseci kasnije već su živeli zajedno i čekali prvo dete.

Venčali su se 1. avgusta 2010. godine u Tel Avivu. Džejms je tada na društvenim mrežama napisao: "Žena koju volim danas mi je ukazala čast i postala moja supruga. Radujem se što ću ceo život zasluživati je."

Kasnije je otkrio da su se venčali u podrumu Kabala centra u Tel Avivu, a večer proveli u jednostavnom libanskom restoranu.

Majka šestoro dece

Kimberli i Džejms dobili su četiri ćerke - Oliviju, Anabel, Emiliju i Gvendolin, i dva sina - Džošuu i Jeremiju. Najmlađe dete rođeno je 2021. godine na njihovom imanju u Teksasu, gde su se preselili 2020. Džejms je u intervjuu 2023. rekao da mu je očinstvo bilo "ponizno iskustvo" i da ga je porodica naučila najvažnijim životnim lekcijama. Par je otvoreno govorio i o pet spontanih pobačaja kroz koje su prošli. Kimberli je 2019. istakla koliko je važno govoriti o ovakvim iskustvima: "Tako je teško, ali važno je o tome razgovarati."

U maju 2021. otkrila je da bez transfuzija krvi verovatno "ne bi bila ovde".

Producentkinja i voditeljka podkasta

Kimberli je radila kao pridružena producentkinja na dokumentarcu Teenage Paparazzo, koji je premijerno prikazan na Sundanceu 2010. godine.

Od 2023. do 2024. vodila je podkast Bathroom Chronicles, u kojem je s gostima razgovarala o životu, majčinstvu i svakodnevnim izazovima. Džejms je tada rekao: "Inspirativno mi je gledati je kako se vraća nečemu što voli i stvara siguran prostor u kojem ljudi mogu iskreno govoriti, smejati se i plakati."

