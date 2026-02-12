Iva Grujin i Anastasija Rilak na Youth festu

Platforma Youth Fest, poznata kao najveći regionalni omladinski festival koji spaja edukaciju, kulturu i zabavu - objavila je konkurs za novu generaciju Youth Stars izvođača. Ovaj festival nije samo takmičenje - već sveobuhvatan muzičko-scenski inkubator osmišljen da mlade umetnike pripremi za visoke zahteve savremene produkcije.

Od audicije do velike scene: Šta obuhvata YouthStars program?

Za razliku od klasičnih talent-šou formata, YouthStars fokus stavlja na intenzivan mentorski rad. Odabrani kandidati dobijaju priliku da sarađuju sa timom vrhunskih profesionalaca koji oblikuju njihove karijere kroz:

• Vokalne pripreme i radionice: Rad sa profesionalnim vocal coach mentorima na tehnici i interpretaciji.

• Scenski pokret: Treninge sa istaknutim koreografima radi postizanja maksimalne sigurnosti na sceni.

• Kompletan vizuelni identitet: Saradnju sa stilistima i kreativnim timovima na kreiranju profesionalnog imidža.

• Studijsku produkciju: Rad sa producentima u profesionalnim studijskim uslovima.

Kruna celog procesa je učešće u Karavanu YouthFest-a, u okviru kojeg izvođači nastupaju pred hiljadama posetilaca širom Srbije, deleći scenu sa najvećim muzičkim zvezdama regiona.

Kako se prijaviti?

Svi zainteresovani talenti prijave mogu podneti putem zvaničnog sajta balkanyouthfest.rs.

• Rok za prijave: 23. februar do 12:00 časova.

• Velika beogradska audicija: 01. mart u 12:00 časova.

Učešće u projektu YouthStars predstavlja ozbiljnu referencu u biografiji svakog mladog umetnika i pruža uvid u to kako funkcioniše profesionalna muzička industrija "iza kulisa".