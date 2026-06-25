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Početkom sedamdesetih, u jeku seksualne revolucije u Sjedinjenim Američkim Državama, pojavio se film koji je zauvek promenio način na koji se gleda na filmove za odrasle. Reč je o ostvarenju "Duboko grlo", čija je premijera održana 12. juna 1972. godine u njujorškom bioskopu World Theatre na Menhetnu. Misteriozna reklama u novinama, sa pozivom da se telefonom sazna "šokantni naziv novog filma samo za odrasle", bila je dovoljna da se ispred bioskopa stvore ogromni redovi.

Film italijansko-američkog reditelja Džerarda Damijana imao je nešto što filmovi za odrasle dotad gotovo nikada nije nudio – scenario, muziku i humor. Glavnu ulogu igrala je tada 23-godišnja Linda Lavlejs, rođena kao Linda Borman. Po zapletu, njena junakinja odlazi kod lekara jer ne može da doživi seksualno zadovoljstvo, da bi se ispostavilo da joj se klitoris nalazi u grlu. Rešenje problema postaje tehnika po kojoj film i dobija ime.

Linda Foto: Profimedia

"Duboko grlo" je postalo prvi film za odrasle koji je gledala široka publika, uključujući holivudske zvezde poput Džeka Nikolsona, Vorena Bitija, Širli Meklejn, pa čak i bivšu prvu damu SAD Žaklinu Kenedi. Time je započela era takozvanog po*no-šika, period u kojem se po**ografija prikazivala u regularnim bioskopima i bila deo pop-kulture.

Lavlejs je preko noći postala svetska zvezda, prva prava po*no-ikona. Industrija za odrasle izašla je iz ilegale, a glumci su tretirani kao rok zvezde, sa fanovima, naslovnicama časopisa i milionskim zaradama. Ili se barem tako činilo

Iza slave: nasilje, kontrola i strah

Sjajna slika počela je da se urušava 1980. godine, kada je Lavlejs objavila autobiografiju "Teško iskušenje". U knjizi je iznela potresne tvrdnje da je tokom cele karijere bila žrtva brutalnog fizičkog i psihičkog nasilja. Prema njenim rečima, u industriju ju je prisilio tadašnji suprug i menadžer Čak Trejnor.

"Kada gledate 'Duboko grlo', vi gledate kako me siluju. To je zločin što se taj film i dalje prikazuje", napisala je glumica, dodajući da joj je tokom snimanja i karijere "pištolj stalno bio prislonjen uz glavu".

Linda Foto: Profimedia

Njeno detinjstvo nije nagoveštavalo slavu. Rođena 1949. godine u Njujorku, odrasla je u strogoj, religioznoj porodici. Majka ju je fizički kažnjavala, otac je retko bio kod kuće, a Linda je pohađala katoličku školu i čak razmišljala o monaškom životu. Sa 19 godina je zatrudnela, ali ju je majka primorala da dete da na usvajanje.

Nakon teške saobraćajne nesreće i povratka na Floridu, upoznala je Trejnora, vlasnika bara koji ju je u početku obasipao pažnjom. Idila se brzo pretvorila u noćnu moru. Kada je ostao bez prihoda, postao je nasilan i počeo da je prisiljava na prostituciju, a kasnije i na snimanje filmova za odrasle.

"Postala sam bukvalno zarobljenica. Nisam smela ni u toalet sama, jer je tamo bio prozor kroz koji sam mogla da pobegnem", svedočila je Lavlejs.

Borba protiv filmova za odrasle

Uprkos nasilju, "Duboko grlo" je postalo ogroman hit. Procene govore da je film zaradio između 300 i 600 miliona dolara, dok je Lavlejs za ulogu dobila svega 1.200 dolara. Mediji su je slavili, pojavljivala se u časopisima poput Esquirea i Playboya, gostovala na televiziji i dobijala i po sto pisama dnevno, čak i od sveštenika i psihologa.

Linda Lavlejs Foto: Profimedia

U to vreme objavila je i dve autobiografije koje su veličale po*no-industriju, ali je kasnije priznala da su napisane pod prisilom. Nakon hapšenja zbog droge 1974. godine i konačnog razvoda od Trejnora, njen život je krenuo drugim putem. Okrenula se religiji, udala se za građevinca Larija Marčijana i dobila dvoje dece.

Knjiga "Teško iskušenje" učinila ju je važnom figurom feminističkog pokreta protiv po**ografije. Njena svedočenja korišćena su na protestima, debatama i čak u akademskim radovima, a Lavlejs je govorila i pred komisijom američkog državnog tužioca. Ipak, kasnije se distancirala i od feministkinja, tvrdeći da su je i one koristile.

Devedesetih je ponovo iznenadila javnost pozirajući naga za ero*ski časopis, pravdajući se potrebom da prehrani decu nakon još jednog razvoda i optužbi za porodično nasilje.

Linda Lavlejs Foto: Profimedia

"Ne stidim se svoje prošlosti. Gledam se u ogledalo i znam da sam preživela", rekla je tada.

Linda Lavlejs preminula je 2002. godine, u 53. godini, od posledica teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u Denveru. Njena priča ostala je duboko podeljena između mita i traume.

"Bila je i boginja p***ografije i njen najveći kritičar. Niko zapravo ne zna ko je bila prava Linda Lavlejs", napisao je novinar Vil Sloun.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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