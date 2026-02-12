Slušaj vest

Svi imamo glumce ili javne ličnosti kojima se divimo do te mere da bismo učinili gotovo sve da budemo u njihovoj blizini, makar na tren. Pitanje je samo - gde je granica između fascinacije i opsesije?

Za jednu ženu iz Turske, granica ne postoji. Ona je nedavno potrošila vrtoglavih3.7 miliona dolara kako bi provela samo 15 minuta sedeći pored svog omiljenog glumca, Buraka Ozčivita.

Sastanak od 15 minuta koji košta pravo bogatstvo

Iako su sedeli jedno pored drugog, njih dvoje se nisu dodirivali, ali sam trenutak blizine bio je dovoljan da ova dama smatra da je iskustvo neprocenjivo.

Burak je za ovu priliku odabrao klasičan beli sako, upotpunjen crnom maramicom u džepu, koja je savršeno uklopila celokupni izgled zajedno sa elegantnim crnim pantalonama. Sa druge strane, dama je zablistala u svilenoj haljini i skupocenom nakitu. Posebno je pazila na detalje - podigla je ruku kako bi pokazala luksuznu narukvicu, stavljajući je u prvi plan fotografija.

Luksuz, glamur i trenutak za pamćenje

Ovaj kratki susret pokazuje koliko daleko pojedinci mogu ići da bi bili u prisustvu svojih idola. I dok mnogi od nas sanjaju o ovakvim susretima, malo ko bi bio spreman da plati milionske svote samo za nekoliko minuta interakcije.

Burak Ozčivit je ostao profesionalan i distanciran, dok je bogata dama uživala u svakom trenutku, znajući da je to iskustvo koje će pamtiti zauvek. Za nju, tih 15 minuta bilo je vredno svake pare - trenutak glamura i susreta sa omiljenim glumcem koji će zauvek ostati urezan u sećanju.

