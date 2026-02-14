Slušaj vest

Na vrhuncu slave Zejna Malika kružile su glasine o aferama i tvrdnje da je slao poruke drugim ženama, na šta se nikada nije osvrtao – sve do sada.

U retkom intervjuu, bivši član grupe One Direction, koji je bio u vezi sa Điđi Hadid šest godina, kaže da nikada nije bio zaljubljen u američku manekenku. Zapravo, miljenik publike rođen u Bredfordu smatra da mu više prija da bude sam, jer je tokom decenije medijski eksponiranih romansi stalno bio u "nevolji".

Zejn (33) bio je veren sa Peri Edvards iz grupe Little Mix od 2013. do 2015, a zatim je bio u vezi sa Điđi od 2015. do 2021.

Priznao je: "Imao sam običaj da upadam u probleme u vezama jer sam bio mlad i, znate, radio određene stvari, dopisivao se sa drugim ženama kada nije trebalo, kao što većina ljudi radi. Čovek iz toga uči, ali ovako nema osećaja krivice. Mogu jednostavno da budem slobodan i da pričam s kim god želim. A najbolja stvar u vezi sa samačkim životom? Može da ostavlja mrvice u krevetu."

Objasnio je: "Ne smatram da je biti sam strašno. Volim da radim stvari sam. Volim svoje društvo. Uopšte nisam suzavisan na taj način. Bez uvrede za sve prethodne veze u kojima sam bio, jer ljudi imaju tendenciju da stvari izvlače iz konteksta, ali to je bilo oslobađajuće," ispričao je u jednoj emisiji.

"Mogao sam jednostavno da radim šta hoću, da pravim planove, da spavam do kad god želim - razumete? Lep je osećaj. Da legnem kad god hoću, da jedem šta hoću, da jedem u krevetu, razne gluposti koje nisu baš prihvatljive kada ste u vezi. Nadam se da ću, ako upoznam nekoga sa kim poželim ozbiljnu vezu, provesti dovoljno vremena u ovom periodu da budem siguran da želim da budem sa tom osobom i da joj budem posvećen."

"Možda je bila samo strast"

Godine 2013, dok je bio sa Peri, jedna australijska konobarica tvrdila je da je provela noć sa Zejnom, a dve godine kasnije druga žena je navela da je spavala s njim tokom putovanja na Tajland.

Maserka Enrika Petrongari rekla je za The Sun, da je imala strastvenu aferu sa Zejnom tokom kratkog raskida sa Điđi 2018. godine. A 2022. bivša zvezda rijalitija "Towie", Abi Klark, tvrdila je da je imala burnu aferu s njim godinama ranije, dok je još bio u vezi sa manekenkom. Zejn nikada javno nije odgovorio na te optužbe.

Ipak, jasno je stavio do znanja da je sa Điđi bio ozbiljan i preselio se u SAD kako bi bio sa njom. Par je dobio ćerku Kaj u septembru 2020, pre nego što su se razišli nekoliko meseci kasnije, a veliku buru u javnosti izazvala je i navodna priča da je ušao u verbalni a potom i fizički okršaj za Điđinom majkom Jolandom Hadid.

Osvrćući se sada na tu vezu, izneo je šokantno priznanje - da nikada nije bio zaljubljen.

"U tom trenutku možda sam mislio da je to ljubav, ali kako sam odrastao, shvatio sam da možda nije bila. Možda je to bila strast, možda ovo, možda ono... Ne osećam da je to bila ljubav. I, da budem iskren, želim da kažem javno da ću uvek voleti G jer je ona razlog što je moje dete na ovom svetu. Imam ogromno poštovanje prema njoj, uvek ću je voleti, ali ne znam da li sam ikada bio zaljubljen u nju. Jer da jesam, bio bih bolja verzija sebe."

Danas Zejn živi sa Kaj u ruralnom delu Pensilvanije daleko od svog vrtoglavog života, kada je sa grupom One Direction obilazio svet na turnejama ili bio u vezi sa Điđi, kada su ih redovno fotografisali na žurkama iz sveta šou-biznisa, piše The Sun.

