Luis Hamilton konačno progovorio o šuškanjima da je u vezi sa Kim Kardašijan: Ovaj odgovor nismo očekivali
Luis Hamilton jasno je stavio do znanja da o svom ljubavnom životu – ne želi da govori.
Sedmostruki šampion Formule 1, koji boravi u Bahreinu zbog prve test-nedelje pred početak nove sezone, našao se u centru pažnje zbog navodne romanse sa Kim Kardašijan. Njih dvoje su zajedno viđeni na Superboulu 8. februara, što je momentalno pokrenulo talas spekulacija.
„To je moj privatni život“
Novinar Skaj sporta Ted Kravic osvrnuo se na situaciju u snimku objavljenom na mreži Iks.
„Znam šta mislite – da sam se uplašio da ga pitam za novu vezu sa Kim Kardašijan“, rekao je Kravic.
Kako je objasnio, Hamilton je to pitanje već dobio od novinara u pisanim medijima.
„Pitali su ga da li je više uživao u društvu nego u utakmici na Superboulu. On je odgovorio: ‘To je moj privatni život. O tome ne govorim.’ I time je sve rekao“, preneo je Kravic.
Pogledajte u galeriji fotografije iz VIP lože:
Novinar je kroz šalu dodao da je planirao da pita da li će Kim postati „tifozi“ – strastveni navijač Ferarija – ali je ipak odustao.
„Iskreno, ne bi mi ni dao odgovor“, zaključio je dok je pored njega prolazio finski vozač Valteri Botas.
Romantični susret u Parizu
Hamilton (41) i Kim Kardašijan (45) prvi put su povezani početkom februara, kada su viđeni zajedno u Parizu. Izvor blizak paru tada je naveo da je u pitanju bio „romantičan susret“.
Prema tvrdnjama upućenih, Kim se pored Hamiltona oseća sigurno i opušteno.
„Poznaju se godinama i među njima postoji posebna bliskost. Kim je izlazila sa raznim muškarcima, ali Luis je prvi koji joj se zaista dopada posle dužeg vremena. Oduvek joj se sviđao i uzbuđena je zbog njihove povezanosti“, tvrdi izvor.
Ipak, navodno ne želi da žuri.
„Fokusirana je na decu i posao u Los Anđelesu. Ne razmišlja dugoročno niti pravi pritisak“, dodaje sagovornik.
Zajedno u VIP loži – i na snimku?
Par je viđen u VIP loži stadiona „Levis“ u Santa Klari, gde su pratili Superbol u društvu Kendal Džener i Hejli Biber.
Dan kasnije, Kim je na društvenim mrežama objavila snimak sa sestrama Kloi i Kajli Džener dok su pokušavale takozvani „Titanik izazov“. Dok je pokušavala da izvede potez, pojedini pratioci su u pozadini navodno čuli Hamiltonov glas.
„Svi smo čuli Luisa Hamiltona u pozadini, zar ne?“, napisao je jedan fan.
„Da li sam ja jedini koji čuje njegov smeh?“, dodao je drugi.
Video: Viralni čija puding Kim Kardašijan