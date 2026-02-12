Slušaj vest

Luis Hamilton jasno je stavio do znanja da o svom ljubavnom životu – ne želi da govori.

Sedmostruki šampion Formule 1, koji boravi u Bahreinu zbog prve test-nedelje pred početak nove sezone, našao se u centru pažnje zbog navodne romanse sa Kim Kardašijan. Njih dvoje su zajedno viđeni na Superboulu 8. februara, što je momentalno pokrenulo talas spekulacija.

Foto: Shutterstock

„To je moj privatni život“

Novinar Skaj sporta Ted Kravic osvrnuo se na situaciju u snimku objavljenom na mreži Iks.

„Znam šta mislite – da sam se uplašio da ga pitam za novu vezu sa Kim Kardašijan“, rekao je Kravic.

Kako je objasnio, Hamilton je to pitanje već dobio od novinara u pisanim medijima.

„Pitali su ga da li je više uživao u društvu nego u utakmici na Superboulu. On je odgovorio: ‘To je moj privatni život. O tome ne govorim.’ I time je sve rekao“, preneo je Kravic.

Novinar je kroz šalu dodao da je planirao da pita da li će Kim postati „tifozi“ – strastveni navijač Ferarija – ali je ipak odustao.

„Iskreno, ne bi mi ni dao odgovor“, zaključio je dok je pored njega prolazio finski vozač Valteri Botas.

Romantični susret u Parizu

Hamilton (41) i Kim Kardašijan (45) prvi put su povezani početkom februara, kada su viđeni zajedno u Parizu. Izvor blizak paru tada je naveo da je u pitanju bio „romantičan susret“.

Prema tvrdnjama upućenih, Kim se pored Hamiltona oseća sigurno i opušteno.

„Poznaju se godinama i među njima postoji posebna bliskost. Kim je izlazila sa raznim muškarcima, ali Luis je prvi koji joj se zaista dopada posle dužeg vremena. Oduvek joj se sviđao i uzbuđena je zbog njihove povezanosti“, tvrdi izvor.

Ipak, navodno ne želi da žuri.

Foto: Fred Duval/Shutterstock

„Fokusirana je na decu i posao u Los Anđelesu. Ne razmišlja dugoročno niti pravi pritisak“, dodaje sagovornik.

Zajedno u VIP loži – i na snimku?

Par je viđen u VIP loži stadiona „Levis“ u Santa Klari, gde su pratili Superbol u društvu Kendal Džener i Hejli Biber.

Dan kasnije, Kim je na društvenim mrežama objavila snimak sa sestrama Kloi i Kajli Džener dok su pokušavale takozvani „Titanik izazov“. Dok je pokušavala da izvede potez, pojedini pratioci su u pozadini navodno čuli Hamiltonov glas.

„Svi smo čuli Luisa Hamiltona u pozadini, zar ne?“, napisao je jedan fan.

„Da li sam ja jedini koji čuje njegov smeh?“, dodao je drugi.

