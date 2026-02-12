Slušaj vest

Glumica Kristina Riči svetsku slavu stekla je još kao devojčica, tumačeći lik Srede Adams u filmovima o porodici Adams. Decenijama kasnije, publika ju je ponovo gledala u seriji "Sreda" reditelja Tima Bartona, gde je imala zapaženu ulogu profesorke na akademiji, dok je mlađu verziju čuvene junakinje igrala Džena Ortega.

Mnogi su njen povratak u univerzum Adamsovih doživeli kao simboličan omaž ulozi koja ju je proslavila. Ipak, iza uspeha i prepoznatljivog imidža krila se teška životna priča.

Gluma kao beg od bolnog detinjstva

Kristina je imala samo 11 godina kada je postala Sreda Adams, a u svet filma ušla je vrlo rano. Kako je kasnije priznala, gluma za nju nije bila samo posao, već i spas.

U intervjuu za Sunday Times govorila je da je odrasla u "haotičnom domu", gde je kao najmlađe dete često bila zapostavljena. Iako je spolja delovalo drugačije, njen život, kako je istakla, nije bio bezbrižan.

Otkrila je da je čak morala da laže koja joj je omiljena boja, kako joj ne bi oduzimali stvari u toj boji. Roditelji su joj se razveli kada je imala 13 godina, a odnos sa ocem, terapeutom po profesiji, bio je veoma težak. Opisala ga je kao komplikovanog čoveka, a u tom periodu nisu ni razgovarali.

Godine 2022. otvoreno je rekla da je kao dete živela u "nasilničkoj kući i onda ponovila tu grešku kao odrasla", čime je šokirala javnost.

Burne veze i težak brak

Njena ljubavna priča takođe je bila turbulentna. Godine 2008. započela je vezu sa komičarem i glumcem Ovenom Bendžaminom, kog je upoznala na setu. Par se verio 2009. godine, ali je veridba raskinuta samo dva meseca kasnije.

Nekoliko godina kasnije, 2013, Kristina se verila za Džejmsa Hirdegena, kog je upoznala tokom snimanja serije Pan Am. Venčali su se na Menhetnu i dobili sina Fredija.

Međutim, brak se pretvorio u noćnu moru. Kristina je podnela prijavu za zlostavljanje, navodeći da je trpela fizičko i psihičko nasilje. Tvrdila je da ju je suprug pljuvao, tukao, vukao za ruke, bacao u kamin i gađao stolicom, kao i da je sve to njihov sin ponekad posmatrao. U jednom trenutku izjavila je da se tokom pandemije "našla zarobljena u kući sa nasilnikom".

Rekla je da ju je bivši suprug fizički maltretirao i da je morala da sakriva noževe po kući "da je ne bi raskomadao". Sud u Los Anđelesu izdao je hitnu zabranu prilaska nakon njenih tvrdnji, a brak je okončan posle sedam godina.

Novi početak i sreća

Nakon razvoda, za Kristinu je započelo novo poglavlje. Godine 2021. sa frizerom Markom Hemptonom dobila je ćerku Kleopatru. Danas živi mirnijim životom, a partner joj često pravi društvo na crvenim tepisima i javnim događajima.

Iako je detinjstvo i deo odraslog života obeležila borba, Kristina Riči danas važi za snažnu ženu koja je uspela da se izbori sa teškim iskustvima. Njena priča pokazuje da iza glamura Holivuda često stoje duboke lične borbe

