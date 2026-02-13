Slušaj vest

Glumica Nataša Aksentijević odavno je poznata po britkom humoru i energiji kojom osvaja publiku, kako na sceni tako i na društvenim mrežama. Njeni video-snimci često komentarišu svakodnevne pojave, a sada se dotakla i tema koja poslednjih meseci izaziva mnogo polemike -cena hrane u beogradskim lokalima.

Ovoga puta, na meti njenog duhovitog osvrta našao se burek, koji je, kako kaže, od skromnog doručka postao luksuz.

"Otkrili su burek i kilo košta boga oca"

U svom prepoznatljivom stilu, Nataša je primetila da su mesta sa hranom na kojoj su odrasle, kako je rekla, "srednje i više sirotinjske porodice" sada postala trendi destinacije.

"Burek na primer, to je trend sad. Otkrili su burek i kilo košta boga oca," poručila je kroz smeh, aludirajući na cene koje se mogu videti u pojedinim delovima Beograda, posebno na Vračaru.

Biznis ideja - "Leba i mast"

Kao odgovor na novi talas luksuziranja tradicionalnih jela, glumica je u šali predložila sopstveni poslovni poduhvat.

"Treba da se napravi lokal "Leba i masti" i da im se maže sa alevom paprikom i na primer to da bude 1.200 dinara zato što je domaći hleb ispečen," objasnila je, ali tu se nije zaustavila. U njenom zamišljenom meniju našla bi se i posebna ponuda pod nazivom "omazivanje šerpe".

"Da bude specijalna ponuda šerpa u kojoj je bilo neko pečenje, neko meso i da to bude šerpa za omazivanje sa hlebom. Omaže se šerpa i to može za četiri osobe da košta 18.600 dinara, kao japanskog teleta," dodala je.

Paket za ljubitelje trendova

Nataša je mislila i na one koji prate savremene trendove zdrave ishrane, poput konzumiranja čia semenki.

Za njih bi, kaže, osmislila poseban paket - fotografisanje sa masnom šerpom, po uzoru na fotografije sa luksuznim pićima.

"Njima bih uvela kao sa Moetima što se slikaju, tako da se slikaju sa šerpom, pa vrate," našalila se.

Uz humor, glumica je pomenula i humanitarnu notu svoje ideje - meso koje bi se pripremalo u tim šerpama doniralo bi se beskućnicima i onima koji nemaju šta da jedu, dok bi se samo "umakanje" i fotografisanje naplaćivali po paprenim cenama.

Nataša Aksentijević još jednom je pokazala da ume da kroz šalu prokomentariše društvene fenomene i svakodnevne apsurde, nasmejavši publiku, ali i podstakavši na razmišljanje o cenama koje su postale nova realnost.

