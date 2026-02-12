Slušaj vest

Britanski klizački par Fibi Beker i Džejms Hernandez osvojili su srca ljubitelja klizanja na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, a uz svoje izvanredne sportske rezultate, privukli su pažnju i svojom glamuroznom modnom pojavom.

Dvadesetogodišnja Beker zablistala je u haljini inspirisanoj kultnim modelom sa potpisom modne kuće Versaće, stvarajući nezaboravan trenutak koji spaja sport i visoku modu na ledu.

Versaće momenat na olimpijskom ledu

Haljina Fibi Beker za njen olimpijski nastup sa partnerom Džejmosom Hernandezom dizajnirana je kao posveta legendarnom Đaniju Versaćeu, inspirisana njegovom revijom iz 1991. godine. Efektan kostim, koji je kreirao Mathieu Caron, odiše luksuzom tipičnim za italijanski modni brend, sa razigranošću zlatnih akcenata koji sijaju pod reflektorima klizališta.

Ovaj izbor nije samo estetski privlačan, već nosi i duboko značenje. Nastupajući u Milanu, jednoj od glavnih modnih prestonica sveta, i to na Olimpijadi u Italiji, odavanje počasti jednom od najuticajnijih italijanskih dizajnera savršeno je spojilo sport, umetnost i visoku modu u jedinstven trenutak.

Ova haljina postala je predmet brojnih razgovora na društvenim mrežama, a pratila ju je savršena muzička podloga – pesma „Freedom“ Džordža Majkla, u čijem spotu za pomenuti singl nastupaju najveći supermodeli devedesetih, uključujući Naomi Kembl. „Crna pantera“ je na reviji Đanija Versaćea nosila haljinu kojom se inspirisao dizajner Mathieu Caron.

Olimpijski debi sa najboljim rezultatom sezone

Beker i Hernandez zabeležili su uspešan olimpijski debi na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu, postigavši najbolji rezultat sezone od 72,46 bodova i zauzevši 16. mesto u ukupnom plasmanu.

Džejms Hernandez, koji dolazi iz Amershama, udružio je snage sa Fibi Beker 2021. godine, a zajedno su osvojili tri srebrne medalje na Britanskom prvenstvu u klizanju, kao i dve zlatne medalje u juniorskoj kategoriji. Njihov put do Olimpijskih igara obeležen je nizom impresivnih dostignuća. Na Evropskom prvenstvu 2026. u Sheffieldu osvojili su 11. mesto, što je njihov najbolji plasman na tom takmičenju do tada.

