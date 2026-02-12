Slušaj vest

Influenserka koja se bavi promovisanjem hrane preminula je nakon što je se otrovala. Ema Amit (51) žvakala je retku školjku pre nego što se srušila u svom domu, nakon što je smrtonosni koktel toksina dospeo u njen krvotok. Na snimku se vidi kako blogerka o hrani prinosi raka ustima, a zatim ga sa osmehom jede, ne sluteći kakve će posledice uslediti.

Kobni ulov iz mangrove

Ema i njeni prijatelji su 4. februara skupljali školjke i rakove u mangrovskoj šumi u blizini njenog doma u provinciji Palavan na Filipinima. Bilo je potrebno manje od 24 sata da majka postane teško bolesna, nakon što su snažni neurotoksini preplavili njen organizam.

Komšije su ispričale da je imala grčeve dok su je hitno prevozili u lokalnu bolnicu, gde se njeno stanje naglo pogoršalo. Proglašena je mrtvom 6. februara – samo dva dana nakon što je pojela raka.

Ema Amit Foto: Facebook/EmmaAmit

„Ne kockajte se svojim životima“

Ladi Gemang, predsednik sela Luzviminda, apelovao je na meštane da se ne „kockaju“ sopstvenim životima jedući ovu opasnu životinju.

Bio je zbunjen smrću influenserke, budući da su ona i njen suprug važili za iskusne ribare.

„Ovo je zaista tužno jer su oni to trebalo da znaju“, rekao je. „Ona i njen muž su ribari. Žive pored mora, tako da znam da znaju za ovog đavoljeg raka koji je opasan za jelo. Pa zašto ga je pojela? To je ono što me zbunjuje.“

Gemang je naveo da su seoski službenici poslati u Emin dom kako bi ispitali slučaj.

U njenom otpadu pronađene su jarko obojene ljušture takozvanih „đavoljih rakova“.

„Video sam ljušture, bilo ih je oko osam. Ne znam da li su svi bili đavolji rakovi, ali su svi ličili jedni na druge“, dodao je.

„Zato apelujem na stanovnike Puerto Prinsese da budu dvostruko oprezni.

Ne jedite ove opasne đavolje rakove jer su već odneli dva života u našem gradu. Ne kockajte se svojim životima.“

Najotrovniji rak na Filipinima

Đavolji rakovi, poznati i kao otrovni grebenski rakovi, žive na koralnim grebenima širom indo-pacifičkog regiona.

Smatraju se najotrovnijom vrstom raka na Filipinima, a prema podacima, čak polovina slučajeva trovanja završava se smrtnim ishodom.